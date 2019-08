UTA: "Si la empresa quiere perjudicar el servicio, mañana no habrá colectivos"

La empresa no cumplió

"La empresa quiere perjudicar el servicio"

Dos días sin colectivo en Paraná

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos rechazó este lunes, el Procedimiento Preventivo de Crisis que había solicitado la empresa "Buses Paraná" (ERSA y Mariano Moreno) que presta el servicio de transporte urbano en la ciudad de Paraná.Consultado sobre los avances en las negociaciones sobre el reclamo salarial y la deuda de la empresa con los choferes, el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, indicó a Elonce que "aún no se ha abonado lo que se adeuda del medio aguinaldo y todavía no tenemos noticias por parte de la empresa", resaltó y agregó que "que se haga paro mañana o no, depende de la empresa y no de los trabajadores", dijo a este medio."El medio aguinaldo se tendría que haber abonado en los primeros días de julio y ya estamos en los primeros días de agosto, pero todavía no se abonó", reiteró Groh y ratificó: "depende de la empresa que haya o no servicio de colectivos", aseguró."De no abonarse el medio aguinaldo durante el día de hoy, lamentablemente, a partir del primer servicio de este martes, no se saldrá a trabajar y los pasajeros se van a ver perjudicados nuevamente por la falta de servicio", dijo Groh a, la empresa abonó lo que se debe de medio aguinaldo", relató el representante de UTA."No sabemos qué pretende la empresa al llevar esto hasta último momento y pareciera un capricho no querer terminar de pagar el aguinaldo", señaló Groh a", ratificó.La Unión Tranviarios Automotor ya advirtió sobre la concreción de un paro para el próximo miércoles, si no están depositados los sueldos,"Si la empresa paga hoy, lo adeudado del medio aguinaldo, mañana martes, se sale a trabajar normalmente. Pero además,