El Gobernador Bordet estuvo en el estadio para el partido de Patronato y Boca

El Gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, estuvo en el estadio "Presbítero Bartolomé Grella", para el partido que disputaron Patronato y Boca en la capital entrerriana. En ese marco, el mandatario dialogó con Elonce y se refirió a la importancia del partido y de tener un equipo en Primera."Se vivió todo el fin de semana en torno a este partido y hace muy bien para el deporte entrerriano, tener un equipo como Patronato que nos representa muy bien en la máxima categoría del fútbol argentino. Es muy bueno para la ciudad y todo Entre Ríos. Estamos orgullosos del equipo y por eso vinimos a alentarlo", dijo Bordet a Elonce.Confeso hincha de Tigre, equipo que descendió en el pasado torneo, Bordet sostuvo en diálogo con Elonce que "ahora, no tengo excusas para venir a la cancha y ahora soy de Patronato porque Tigre está en otra categoría", dijo entre risas el gobernador entrerriano.Ante la consulta de Elonce, sobre su gusto por el fútbol, el mandatario provincial afirmó: "me gusta mucho y hoy, vine con Mariel Ávila (su esposa) que nunca había ido a una cancha de fútbol y está muy contenta de haber venido", remarcó y agregó que "venir a la cancha se vive como una fiesta. Uno se encuentra con muchos amigos y con la familia, y eso está muy bueno", resaltó el Gobernador al dialogar con Elonce.Además, recordó su pasado como aficionado al fútbol. "Fui arquero en Santa María de Oro de Concordia y tuve un paso fugaz por la primera", explicó y agregó que también "participé en el torneo de Interprofesionales. Me gusta mucho el fútbol. Soy muy futbolero", reiteró el gobernador al dialogar con Elonce en la platea del estado de Patronato.Por otra parte, el mandatario provincial destacó la figura de Sebastián Bértoli en la institución de calle Grella en Paraná. "Tengo un aprecio especial por Sebastián porque además de ser gran profesional, es una gran persona", dijo Bordet a Elonce y agregó que "Sebastián es un fenómeno y se merece el reconocimiento de toda su gente".