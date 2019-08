Destacada participación entrerriana en los Juegos Panamericanos de Perú

Deportistas entrerrianos se encuentran representando al país en los Juegos Panamericanos que se llevan a cabo desde el 26 de julio al 11 de agosto en las ciudades de Lima y Callao, Perú. Entre Ríos ya cosechó cinco medallas en esta cita continental.Participan de la competencia 6700 atletas en 39 deportes y 61 disciplinas, dentro de las cuales 22 serán clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.La provincia tiene 28 deportistas en las disciplinas de atletismo, básquetbol, canotaje, ciclismo de montaña, fútbol femenino, gimnasia artística, hockey sobre césped, pelota vasca, rugby seven, softbol, vóleibol y vóleibol playa.El oro llegó de la mano del Seleccionado Argentino de Softbol que cuenta con 12 entrerrianos en el plantel y es conducido por el paranaense Julio Gamarci. El representativo nacional superó a Estados Unidos por 5 carreras a 0 en la gran Final del certamen continental y se alzó con la presea dorada por primera vez.Los deportistas de Entre Ríos que vistieron la celeste y blanca son: Gian Marcos Scialacomo (Paraná), Alan Javier Peker (Villa Clara), Gonzalo Augusto Ojeda (Paraná), Bruno Motroni (Paraná), Mariano Montero (Paraná), Teo Migliavacca (Paraná), Juan Ladislao Malarczuk (Paraná), Román Alejandro Godoy Herbel (Paraná), Gustavo Oscar Godoy (Paraná), Federico Alejandro Eder (Paraná), Santiago Nicolás Carril (Paraná) y el entrenador Julio Gamarci (Paraná).En voleibol playa la nogoyaense Ana Gallay y su compañera de equipo Fernanda Pereyra obtuvieron la medalla de plata tras caer en el juego decisivo por 14-21, 22-20 y 15-10 ante la dupla norteamericana. A sus 33 años, Gallay estuvo en las puertas de repetir el éxito que había tenido hace cuatro años en los Panamericanos de Toronto 2015, donde se había colgado el oro junto a Georgina Klug.Por su parte, en la rama masculina, la dupla argentina conformada por el oriundo de Cerrito, Julián Azaad, y su compañero Nicolás Capogrosso se subió al tercer escalón del podio y cosecharon la presea de bronce en el Beach Volley luego de vencer a Canadá por 21 a 17 y 21 a 18.En la prueba de Canotaje K2 500 metros la dupla compuesta por la uruguayense Magdalena Garro y Brenda Rojas, consiguió la medalla plateada tras quedar en el segundo lugar de la prueba después de realizarla en 1m 46s 93.Con la paranaense Micaela Maslein y la propia Garro, Argentina logró el bronce en la final de canotaje femenino K4 500 metros. El equipo argentino también estuvo integrado por Sabrina Ameghino y Brenda Rojas.En tanto, la selección argentina femenina de rugby seven se quedó con la quinta ubicación de los Panamericanos al vencer a Perú 34-12. En el equipo "albiceleste" tuvo en sus filas a la concordiense María Paula Pedrozo y la oriunda de Concepción del Uruguay, Mayra Aguilar.El palista de Gualeguaychú Luciano Méndez participó en la instancia decisiva de la prueba de Canotaje Velocidad C1 1000 metros, donde quedó en la séptima colocación. El palista del Club Regatas Gualeguaychú llegó a esta instancia después haber logrado el tercer lugar en la serie selectiva y de ganar la Semifinal, rendimiento que no pudo repetir en la fase en la competencia final.En el Ciclismo de Montaña, el colonense Catriel Soto fue decimoquinto en con un tiempo de 1:35:40 en la exigente prueba llevada adelante en el Morro Solar de Chorrillos, frente a la Costa Verde.En gimnasia artística, Santiago Mayol se ubicó en el decimonoveno puesto. El concordiense llegó hasta la final en All Around y quedó entre los veinte mejores. Mayol tuvo una caída en anillas y una nota baja de 11.400; se recuperó en salto un 13.950, luego siguió en paralelas con 11.350. Terminó con buenos puntajes en suelo 13.200, en barra con 12.675 y arzones 12.500: Acumuló 75.125.Los Juegos Panamericanos aún no han finalizado y todavía resta competencia con presencia entrerriana en distintas disciplinas. El atletismo espera la participación del concordiense Federico Bruno, que participará en 5000 metros (el 6 de agosto) y 1500 metros (el 8 de agosto). En tanto que en básquetbol femenino, la oriunda de Gualeguaychú, Celia Fiorotto, será de la partida del 6 al 10 de agosto.Yael Oviedo de Concordia se desempeña en la selección argentina de fútbol femenino que se encuentra compitiendo desde el 28 de julio. De igual manera, el hockey sobre césped femenino con la presencia de Eugenia María Trinchineti de la ciudad de Victoria.Desde el 4 al 10 de agosto competirá en la disciplina Pelota Vasca, especialidad frontenis, la crespense Lucila Busson y la ramirense Irina Podversich. También harán lo propio en voleibol la paranaense Victoria Michel Tosi, la uruguayense Tanya Acosta y la chajariense Lucía Fresco, del 7 al 11 de agosto.