"Vamos a desdolarizar las tarifas", dijo Alberto Fernández en Córdoba

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que en diciembre va a "desdolarizar las tarifas" de energía, en una conferencia de prensa que hizo en la localidad de Bell Ville. En la provincia de Córdoba, también recorrió AGD - Aceitera General Deheza S.A. junto al empresario Roberto Urquía y el diputado Felipe Solá."No nos enojemos con el pasado, enojémonos con el presente, con tener las fábricas cerradas, con que la gente se quede en la calle", dijo Fernández, quien remarcó: "Tenemos que dar vuelta la página, reencontrarnos de todo lo que pasó".En ese sentido, el precandidato a presidente remarcó: "La gente no lo percibe pero tendrían que haber recibido muchos aumentos luz y gas este año que el gobierno decidió no aumentarlos hasta después de las elecciones. Con lo cual a mí me preocupa enormemente porque si uno mira el dólar futuro, el dólar en diciembre según cotiza el Banco Central va a costar un 25 por ciento más y ese 25 por ciento va a caer en la tarifa, que le va a sumar lo que no están cobrando en estos días", señaló."Después de octubre voy a desdolarizar las tarifas porque no es posible que haya un sector de la economía tan importante como la energía dolarizada en un país que produce y consume en pesos. Si las pequeñas y medianas empresas no pueden pagar la luz para qué tiene sentido que tengamos la energía. Hoy leía en el diario que cayó el consumo de luz y Edesur ganó no sé cuántos millones de pesos, eso es que el negocio es para unos pocos", señaló el precandidato del Frente de Todos."Entiendo que las empresas prestadoras deban ganar dinero pero entiendo también que han ganado un dineral en los años de Macri porque todos los amigos de Macri se quedaron con el servicio de energía", manifestó el precandidato presidencial."En esta Argentina, los únicos que están mejor son los amigos de Macri: los banqueros y los que están en la energía. Todos los demás estamos peor. Y creo que los cordobeses van a hacer ese ejercicio de mirar cuatro años para atrás y darse cuenta de que han empeorado. Y ahora Macri les propone hacer lo mismo pero más rápido", dijo Alberto Fernández.