El plan económico de Lavagna: Subir salario mínimo y desdolarizar tarifas

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, presentó el plan económico que pondrá en marcha en caso de ganar las elecciones, y entre las medidas hizo hincapié en la necesidad de subir el salario mínimo, eliminar IVA a productos esenciales de la canasta básica, bajar impuestos a la inversión y desdolarizar las tarifas de servicios públicos.Acompañado por su candidato a vice, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, y por su aliado y mandatario santafesino, Miguel Lifschitz, Lavagna encabezó el acto en la sede de Consenso Federal, ubicada en el microcentro porteño.La ceremonia tuvo lugar a diez días de las PASO, en las que el dirigente buscará posicionarse y romper con la polarización, aunque la mayoría de los sondeos lo ubican en un tercer puesto, corriendo bastante por detrás de las fórmulas de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos."Dinero en el bolsillo de los argentinos", tituló el ex ministro de economía a su paquete de medidas, que incluyó también una propuesta de "modificación fuerte del mínimo no imponible" del Impuesto a las Ganancias.Remarcó además Lavagna que "hay que bajar los impuestos que gravan la inversión. La inversión no puede ser gravada", y agregó: "Reducción de impuestos a la inversión y al trabajo"."Hay que volver a poner en marcha la economía y para que vuelva el consumo hay que ponerle plata al bolsillo de los argentinos.Ese dinero no va a la especulación ni al colchón, es dinero para trabajadores y jubilados que va a mover la economía", remarcó.En tanto, las principales medidas de un eventual gobierno suyo serían la suba del salario mínimo vital y móvil, y que productos como carne, fruta, aceite y pan -que actualmente pagan 10,5% de IVA, la mitad- pasen a pagar cero.También Lavagna señaló que los créditos, como el UVA, deberán pasar a estar indexados por salarios y no por variables financieras y planteó que desdolarizará las tarifas de los servicios públicos."Hay dos complementos a esto. Uno es desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, tienen que ser en pesos y en estos momentos cualquier modificación no puede pasar la variación que tengan los salarios", planteó.A su vez, hubo críticas para la última gestión de Cristina Kirchner y para el actual gobierno de Mauricio Macri: "Venimos de 8 años de un absoluto estancamiento económico, cuatro del anterior y cuatro de este gobierno", evaluó.Aunque de inmediato se centró en la actual gestión: "El año que viene sigue esta caída, sigue un ajuste mayor que el de este año porque estos programas de ajuste son una espiral. El camino es generar producción, que entre otras cosas, genera recaudación genuina para el estado y es ahí donde se alcanza el equilibrio fiscal", advirtió.