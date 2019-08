"No hay que resignarse a votar entre lo malo y lo muy malo", dijo Marco Lavagna

Marco Lavagna, precandidato a primer diputado nacional de Consenso Federal, el partido que impulsa la fórmula presidencial integrada por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, habló sobre las expectativas de cara a las PASO y las elecciones generales que tendrán lugar en el mes de octubre y consideró que el voto "anti Macri o anti Cristina no le sirve a la Argentina".



En declaraciones a Elonce TV, Lavagna que tiene a su cargo la campaña de Consenso Federal, indicó que "estamos caminando todo el país, llevando ideas, propuestas de cómo sacar adelante a la Argentina, haciendo visible que no hay que resignarse a votar entre lo malo y lo muy malo, o entre un extremo y el otro, ya que a lo largo de los últimos ocho años quedó comprobado que son dos esquemas que no han funcionado, que han fracasado en materia económica, institucional y se pueden hacer las cosas distintas".



Consultado sobre una posible visita a Entre Ríos de los candidatos que integran la fórmula para la Presidencia, señaló que "la idea es visitar la provincia antes de las PASO", pero se está viendo la agenda, que por estar ya en la recta final, está complicada.



Sobre cómo ve el país, Lavagna mencionó que "tenemos una situación económica muy compleja que ya lleva muchos años, con dos políticas económicas muy distintas que tuvieron resultados malos para la economía. El próximo Presidente, gane quien gane las elecciones, va a asumir con una muy pesada herencia, y eso va a requerir un equipo que muy rápidamente sepa lo que hay que hacer. Ahí es donde cobra sentido ver qué es lo que se hizo en momentos críticos de la Argentina y quiénes estaban; un poco para interpelar a que cuando votemos busquemos ver qué es lo que hizo cada uno cuando le tocó tener alguna responsabilidad, sobre todo en momentos de crisis".



Consultado sobre la polarización a la que apelan tanto el oficialismo como la fórmula Fernández ? Fernández, Lavagna indicó que "hay una asociación implícita en términos de que a los dos extremos les conviene pelear con el otro, en lugar de plantear propuestas o salidas para recuperar la Argentina".



En tal sentido, remarcó que "las encuestas muestran que hay gran cantidad de gente que todavía está indecisa o gran cantidad de gente que está dispuesta a cambiar el voto, con lo cual yo dejaría que la gente vaya y se exprese con tranquilidad, más en las PASO donde en tema presidencial no se elige, se va a elegir en octubre recién, y espero que se vote sin tener en la cabeza el miedo a que siga uno o que vuelva el otro; o un anti Macri o un anti Cristina, eso no le sirve a la Argentina, se requiere otra cosa y eso es lo que vamos a tratar de construir nosotros".



Al hacer referencia sobre una posible salida a la situación actual, Lavagna señaló que "en primer lugar habrá que buscar un ámbito para lograr consensos, por eso planteamos la creación del Consejo Económico Social que te permita hacer un fortalecimiento de las instituciones en el diálogo, porque hay muchas cosas que Argentina necesita resolver de aquí para adelante, que no las va a resolver un solo gobierno, como por ejemplo el tema de la pobreza".



"Después hay que cambiar la lógica del funcionamiento de la economía, hay que dejar de pensar simplemente en ajuste y hay que pensar en cómo expandimos la economía, tenemos que poner la prioridad en la economía que genera puestos de trabajo y de ahí se desprenden un montón de medidas particulares tendientes a estos grandes objetivos. La prioridad tiene que ser crecer, no simplemente el déficit fiscal", puntualizó.



Por otra parte, y ante la pregunta de qué postura debería tomar el próximo gobierno con el Fondo Monetario Internacional, Lavagna explicó que "ya se tomaron los compromisos con el FMI y habrá lidiar y sentarse a negociar un nuevo acuerdo que parta de la base que la prioridad tiene que ser el crecimiento, no el ajuste y donde habrá que dejar en claro que Argentina necesita que durante los próximos cuatro años se despejen los vencimientos de la deuda. Hay que negociar un esquema que le de más aire a la economía y después empezar a cumplir con los compromisos; primero tiene que crecer la economía y tenemos que empezar a revertir la destrucción de los puestos de trabajo; ahí tenemos que poner el foco central".



Finalmente, y al referirse a las elecciones del domingo 11, indicó que "va a quedar muy claro que hay otro espacio y no hay que resignarse a votar entre un extremo y el otro". Elonce.com