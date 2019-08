Busti: "Nos estamos jugando qué modelo de país queremos"

El ex mandatario provincial y ex intendente de Concordia, estuvo presente durante la conferencia de prensa que Alberto Fernández brindó a los medios de Paraná en el Centro Provincial de Convenciones y posteriormente asistió al masivo encuentro que se realizó en el Club Paracao junto al gobernador Bordet.



Al respecto, Busti afirmó: "Estoy orgulloso del candidato a presidente que tenemos: es un hombre de Estado, un militante político de toda la vida, con el que trabajé codo a codo para sacar a Entre Ríos de una profunda crisis entre 2003 y 2007". En ese contexto, destacó: "Alberto Fernández estuvo casi una hora respondiendo a todo el periodismo sobre los más diversos temas, y así lo hace en cada lugar del país que recorre, sin esquivar el bulto a ninguna consulta".



Además, subrayó que el candidato a la presidencia "le contestó a cada uno de los jóvenes que hicieron uso de la palabra en el club Paracao, haciendo una sentida defensa de la educación pública, dado que las sociedades que progresan son las que apuestan por el conocimiento como es el caso de Finlandia".



Por último, Busti destacó que "cuando en nuestro movimiento se propició el debate de ideas, nos fue bien; en cambio cuando caímos en el pensamiento único, nos fue mal. Por eso celebro la apertura que existe en el Frente de Todos, porque no sólo estamos proponiendo ganar una elección, sino construir un nuevo pacto social para sacar al país adelante".