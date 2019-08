El Ventilador: Algunas opiniones sobre las PASO

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

La capital provincial fue visitada el lunes por Manuela Castañeira, paranaense y candidata a presidente por el Frente NUEVO MÁS; ayer hizo lo propio Alberto Fernández. Además, por su parte, el presidente Macri estuvo el lunes en Concordia.Macri en Concordia visitó empresas y comercios, Castañeira se centró en notas en los medios y Alberto Fernández se mostró junto al Gobernador Bordet en un concurrido acto político.Ahora bien... ¿con qué electorado cuenta cada candidato en la provincia y cuál vienen a buscar?-"Si van a hablar sobre el transporte, que vuelvan los recorridos como estaban hace tres meses. Es un desastre el transporte. Si no saben organizar una ciudad, que se vayan. Todos inútiles y todavía quieren aumento. Primero que vuelvan los recorridos como hace meses atrás".-"Muy ordenadito el acto de Fernández. No es la esencia del peronismo. Fui y me encantó, pero ¿dónde está el populismo?".-"Que digan que Fernández-Fernández nos van a salvar me da risa. Los que gobernaron con ellos una mitad están presos por corrupta".-"Yo voto a la fórmula de Macri aunque tenga que seguir ajustando el cinturón, antes de ver choripanes en todo el país con Fernández-Fernández".-"La gente va a votar con simplemente abrir la heladera y ver que no tienen nada. La única verdad es la realidad".-"Macri o nada. Basta de facilismo popular y a ajustar el cinturón, trabajar y mirar para adelante, no hay otra".-"Me parece que hay claramente dos modelos uno que busca enriquecer a los que más tienen, como en estos casi cuatro años, u otro que es el de la igualdad. El rico es cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre con Cambiemos. Son unos cínicos y psicópatas".-"Los votantes deben aprender a cortar boleta. Nada de meter a ciegas la boleta entera. Elección es elegir".-"¿No se dan cuenta lo que está pasando la gente? Los que menos tienen están sufriendo, los están matando de hambre. Sáquense las vendas de los ojos, seamos concretos. Gracias, vamos por la esperanza y tener fe por los nuevos candidatos".-"Es la primera vez que Rubén dice cosas que me convencen más de que la provincia esta manejada por los jueces de turno y que van de la mano con los políticos y candidatos en una misma dirección: llenarse los bolsillos".-"Parece que no ven lo que pasa con los que menos tienen, los que tienen hijos, lo caro que está todo. Siempre hablando de lo que hicieron mal los otros candidatos y no ven la necesidad. Los macristas tiran para los grandes millonarios y empresarios y a los de clase media nos mató. No le interesan los pobres".-"Qué el ex gobernador, deje de meter al hijo que es jugador y decir que la plata es por él".-"Son todos panelistas K, sean un poco imparciales, señores periodistas. Soy Fabián de San Agustín".-"Interesante el panel hoy, muy lindo opinar de todo, pero la realidad no quieren ver ganar Macri porque a la fórmula Fernández-Fernández la van a votar los que no les gusta trabajar y quieren vivir de arriba. Es el país generoso".-"Yo voto a Espert, hay que achicar el Estado, que es el parásito de todos los ciudadanos".-"Me molesta que hablen de los planes, pero el gobierno de Macri fue el que más aumento los planes. Por favor, hipocresía total".-"Que buena propuesta votar en contra de los K, cuando la gente no tiene trabajo, se muere de hambre y se destruye el país. Piensen, por favor".-"No sé reacomoda más. Lamentablemente nos enfermamos por unos billetes. Casi siempre trabajo por cambalache. Hoy, justamente, puse una puerta por comida y alguna provista".-"Yo no tengo la heladera vacía, estoy jubilado y siempre tengo vino, cerveza y algo para comer".-"Me parece que últimamente han perdido mucha objetividad, prácticamente todos los panelistas lo único que hacen es hablar mal del gobierno actual y defender a los kirchneristas. Traten de ser un poco más objetivos y menos evidentes, porque no se sabe si son panelistas o militantes".-"Los Fernández son como el telar de la abundancia que consiste en sumar adeptos pero la plata se la termina llevando Cristina"-"Mariano Kohan, que poca memoria tenés"