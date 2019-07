El Ventilador: recta final a la PASO, ¿los naipes sobre la mesa?

La capital provincial fue visitada el lunes por Manuela Castañeira, paranaense y candidata a presidente por el Frente NUEVO MÁS; ayer hizo lo propio Alberto Fernández. Además, por su parte, el presidente Macri estuvo el lunes en Concordia.



Distintas pero iguales. Así se dan sus visitas: cada uno con agenda propia y estratégica.



Macri en Concordia visitó empresas y comercios, Castañeira se centró en notas en los medios y Alberto Fernández se mostró junto al Gobernador Bordet en un concurrido acto político.



Ahora bien... ¿con qué electorado cuenta cada candidato en la provincia y cuál vienen a buscar?



De todas formas, para muchos, las cartas ya están echadas, al menos en este tramo de la campaña.



Y, más allá de comenzar a transitar una semana clave previo a las PASO, donde se suman voces, declaraciones y entredichos entre innumerables actores políticos, la polarización sigue encabezando y con enorme ventaja.



En las encuestas los números suben y bajan. Pero hay uno que sigue firme y no se mueve de su lugar: el 80% promedio que concentran el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.



Y en ese agrietado binarismo, más allá de los cargos y candidaturas, para la mayoría de los analistas los protagonistas son dos... y desde hace mucho tiempo: Macri y Cristina.



Sin embargo, en este escenario una característica está presente de forma casi invisible, pero sustancial al mismo tiempo: ninguno de los dos hace referencia al otro de forma explícita.



Entonces, vale aquí preguntarnos? ¿será entre agosto y octubre el momento de la campaña donde podamos ver a ambos líderes personalizar sus mensajes sobre el otro?



Muchos hablan de estrategias "marionetiles" del Presidente y la ex presidenta sobre sus compañeros de fórmula.



Pero... ¿Son hoy Alberto Fernández y Miguel Ángel Pichetto quienes cumplen ese rol?



Estrategias, conveniencias y un delicado equilibrio, donde cada uno buscar sumar votos sin perder ninguno.



¿Qué cartas se reserva cada frente para poner en juego a partir del 12 de Agosto, de acuerdo a los resultados?



En el tramo final de la campaña previa a las elecciones PASO del próximo 11 de agosto, Alberto Fernández elige reajustar y direccionar su discurso, centrándose en críticas a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.



Allí, parece haber encontrado un lugar que lo muestra más firme y que, a su vez, incomoda al oficialismo. Estrategias Declaraciones como el aumento a jubilados dejando de pagar intereses de las Leliq, presentado incluso como una propuesta, u opiniones sobre el valor del dólar, para muchos un tanto apocalípticas, encuentran eco del otro lado.



Y, si bien el presidente Macri continúa firme en su estrategia de no confrontación personalizada en sus declaraciones, han sido otros referentes de su propio espacio e incluso de otros frentes, quienes eligieron salir al cruce de Fernández.



Así, el candidato a Presidente por el Frente de Todos parece haber marcado agenda en la discusión pública y política de estos últimos días de campaña.



Para muchos analistas, esta idea está avalada por la rápida respuesta del arco oficialista, que no tardó en acusarlo de intentar desestabilizar la momentánea calma financiera.



Pero, ¿qué influencia real tienen en los mercados internacionales las declaraciones de los distintos candidatos en estos días clave previo a las Elecciones?



Si bien desde el Gobierno Nacional se comunicó oficialmente que, luego del 11 de agosto, no se tiene previsto un reajuste en la cotización de la moneda norteamericana, son muchos los especialistas y candidatos de otros frentes que anuncian que el valor del dólar hoy se encuentra desfasado y sólo sostenido con fines electorales.



Mientras, se calcula que la inflación de Julio será del 2,5%, apenas unos céntimos debajo de Junio. Pero de igual modo, afirman, será presentado como un logro por el gobierno, al tratarse del quinto mes consecutivo en baja.



¿Puede esperarse que esa tendencia se frene en agosto al impactar sobre ese mes una posible suba del dólar?



¿Cómo piensa el oficialismo pararse frente a ese escenario y de qué manera lo utilizarían las fuerzas opositoras? La economía se metió en la campaña.



¿Propuestas concretas o promesas de campaña que intentan descifrar si se votará con el bolsillo?