Empresarios entrerrianos valoraron la reunión con Bordet y Alberto Fernández

El encuentro que el precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, mantuvo este martes en Paraná, junto al gobernador Gustavo Bordet, con empresarios y representantes del sector productivo entrerriano tuvo positivas repercusiones.A título personal, el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Leandro Garciandía, valoró la organización de ese encuentro por parte del gobierno provincial para que puedan tener la posibilidad de escuchar al precandidato y hacer preguntas."Se le preguntó sobre diferentes aspectos, como las cargas tributarias o la cuestión impositiva. Prácticamente el 41 por ciento de los argentinos tiene carga tributaria y Fernández reconoció de que sí, que es alta y que se sale con crecimiento. Hay un gasto público y un déficit fiscal por el que claramente es imposible bajar impuestos y la apuesta es a crecer", indicó.Luego mencionó que se consultó sobre la posibilidad de una reforma laboral. "Hoy está claro que los derechos de los trabajadores son derechos que hay que cuidar, que hay que preservar y que hay que desarrollar y lo que hay que entender es que hay que hacer una reforma en el orden de que ganen todos, que gane el sector, que gane la empresa, que gane el trabajador y demás", expresó."También se habló de la necesidad de infraestructura que tiene la provincia, específicamente de los caminos rurales, los caminos de la producción, del Puerto de Ibicuy; es necesario poder tener un puerto propio para evitar que la transportación salga toda por Buenos Aires, aprovechando la oportunidad de encontrar en aguas profundas, como tenemos en la provincia, poder desarrollarlo. En eso hubo coincidencia también con el gobierno provincial de empezar a transitar un camino de aprovechar toda esa infraestructura natural que tenemos como para poder darle valor agregado y poder explotarla de alguna manera mucho más eficiente de cara al futuro. Y en eso estuvo de acuerdo, en apoyarlo y generar lo que sea necesario para poder avanzar en esa decisión", dijo finalmente Garciandía.En tanto, el secretario de la UIER, Eduardo Tonutti, opinó que el encuentro con Fernández fue "positivo", por toda la información suministrada y por observar un candidato involucrado en los temas económicos.Luego señaló que en el encuentro, además de escuchar las propuestas del candidato, pudieron exponer la situación que atraviesan los distintos sectores y hacer preguntas. En lo que respecta a su entidad, mencionó que solicitaron precisiones acerca del déficit de las cuentas nacionales y si debería hacerse o no una reforma laboral "para agilizar el empleo y darle otra perspectiva a la economía".El responsable de Lácteos Tonutti señaló luego que Fernández resaltó la necesidad de producir más, lo que a su vez generaría "un círculo virtuoso: más trabajo, más capacidad laboral, más impuestos y todo lo que trae aparejado un modelo productivista".Por último, dijo compartir el diagnóstico del candidato presidencial del Frente de Todos referente a que se va en camino "a una concentración en manos de empresas transnacionales y que eso estaba afectando a las pymes y a la fuerza laboral", lo que conlleva a que los productores "sean cada vez más grandes" y concentrados.A su turno, el vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, indicó que el encuentro fue "muy positivo porque no es poco que un candidato a Presidente se siente con todos los sectores productivos y de desarrollo de una provincia a discutir cara a cara, hacerle planteos y que los responda".Explicó que "la agenda fue muy concreta, hablaron casi todos los sectores, agrícola ganadero, las cooperativas, el turismo, el comercio y fue muy enriquecedor por la propuesta y la claridad en el diagnóstico que él da sobre la situación económica que estamos sufriendo los entrerrianos y por supuesto la Argentina toda".Valoró, en ese sentido, "la claridad de la idea que venimos buscando desde el sector privado de producir más, de gestionar más, de calentar la economía, no con el fin de generar inflación, sino de generar más mano de obra y empleo".Finalmente, rescató "esa disposición de escucharnos y tomar notas, nos solamente desde el sector turístico sino también desde otros sectores; fue muy interesante y dio respuesta a todo lo que planteamos".