"Ollas Vacías": Barrios de Pie reclamó por mercadería para merenderos

Bajo la consigna "Ollas Vacías", integrantes de la agrupación Barrios de Pie se manifestaron este miércoles frente a Plaza 1º de Mayo en Paraná, con una réplica en distintas provincias y municipios, para visibilizar que no les entregan mercadería desde Nación."Tenemos un acuerdo con Nación para proveer a comedores y copas de leche que no se está cumpliendo", denunció aJulián Jarupkin, coordinador de Barrios de Pie Entre Ríos. "Hay dos meses de retrasos en la mercadería y la que llegó, ha venido en mal estado, con vencimiento, o gorgojos, alimentos que no podes cocinarles a los gurises", sentenció.Al manifestar su "preocupación porque ha habido faltante" de mercadería, el dirigente social apuntó a "la visibilización de una problemática que ha sido dejada de lado porque la cuestión electoral la ha tapado".Jarupkin remarcó que hay una "urgencia de llevar un plato de comida o un vaso de leche a todos los gurises". "En las vacaciones de invierno la pasamos muy mal porque si bien sostuvimos las copas de leche, fue con menos mercadería. Tomaban tres o cuatros copas porque no habían comido nada, ya que no habían comido nada", rememoró.En la oportunidad, comentó que a las copas de leche "se acercan familias enteras, con los abuelos, porque a los jubilados y pensionados no les alcanza absolutamente para nada".Barrios de Pie, en Paraná coordina 16 copas de leche en los barrios carenciados de la ciudad, y en la provincia de Entre Ríos, son más de 30.Los interesados en colaborar con la organización, pueden acercarse a su sede de calle Bavio 367, entre Courreges y Libertad, de lunes a sábados hasta las 13hs.