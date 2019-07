Espert dijo que piensa despedir empleados públicos: "Sobran 1,5 millones"

"Hay siete millones de jubilados que obviamente hay que pagar. Hay 3,5 millones de empleados públicos, de los cuales sobran 1,5 millones, si bien los despediría, me ocuparía de capacitar y formar esa gente para que con una reforma laboral tenga chances de empleo", explicó el precandidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert.



En declaraciones al diario La Voz del Interior, el economista explicó que actuará así "a diferencia de lo que hacen quienes no quieren cambiar el modelo que dejan en la calle a 280 mil privados, como pasó el año pasado".



"Y después hay 5,5 millones de beneficiarios de planes sociales, incluyendo sus hijos. Nadie en su sano juicio está pensando en sacarlos. En total son 15 millones, no 21 millones. Y esos cheques se pagan en todos lados del mundo. Esto se achica con el paso del tiempo, nunca de golpe", aclaró.



Espert se pronunció a favor de que la mayoría de los ciudadanos voten en las primarias "pero sin el miedo a Cristina (Kirchner) que quiere meter (Mauricio) Macri y sin la bronca de los kirchneristas contra el Gobierno".



"Voten en libertad, por el que quieran. La política no debería llevar a degradar el voto votando por el menos malo", subrayó Espert.