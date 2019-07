Candidatos a legisladores nacionales se definirán en las PASO en 16 provincias

Las PASO definirán a los candidatos a diputados y senadores nacionales en las provincias de Chaco, Corrientes, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, mientras que en Santa Cruz también se enfrentarán listas diferentes de un mismo partido, pero bajo la Ley de Lemas.



Juntos por el Cambio, la fuerza que lidera el presidente Mauricio Macri, tendrá internas en la categoría de legisladores nacionales en 13 provincias y el Frente de Todos, de Alberto Fernández, en cinco.



Consenso Federal, la fuerza que lleva a Roberto Lavagna como candidato presidencial, evitó por vía judicial la compulsa interna en la Ciudad de Buenos Aires, pero no en Corrientes y Tucumán.



En tanto, el frente Despertar que encabeza de José Luis Espert protagonizará la única interna de la provincia de Córdoba, donde tendrá dos listas de precandidatos a diputados nacionales, una con Carlos Alberto Bianco a la cabeza y otra con Agustín Spaccesi.



Provincia por provincia

En Chaco, una de las ocho provincias que elegirán senadores nacionales este año, las primarias tendrán como principal atractivo la disputa del Frente de Todos en esa categoría entre el actual gobernador, Domingo Peppo, y su antecesor, Jorge Capitanich, acompañados respectivamente por Gustavo Martínez y Lucía Masin en la categoría de diputados nacionales.



Juntos por el Cambio también llevará dos listas: una encabezada por Víctor Zimmermann como precandidato a senador nacional y Gerardo Cipollini a diputado, y otra que propone a Alicia Zula para el Senado y a Juan Delgado para la Cámara baja.



En Chubut, el oficialismo provincial de Chubut Al Frente definirá a los candidatos a diputados nacionales entre la lista de Carlos Beliz y la de Máximo Pérez Catán, y Juntos por el Cambio lo hará entre el presidente del PRO local, Ignacio Torres, y el dirigente Eduardo Conde.



La provincia de Entre Ríos es otra de las que eligen senadores nacionales y también aquí la definición de la lista de Juntos por el Cambio será en las PASO: Alfredo De Ángeli, que quiere renovar su banca en el Senado, tendrá que competir contra el radical Raimundo Kisser.



No obstante, la lista de De Ángeli (que lleva a Gabriela Lena como primera precandidata a diputada nacional) será la "lista oficial", dado que es la única de las dos que irá pegada a la boleta de Macri.



También en Formosa habrá internas en Juntos por el Cambio entre las listas de diputados nacionales de Ricardo Buryaile, por un lado, y Martín Hernández, por el otro, en tanto que en Misiones la definición será entre tres boletas: una encabezada por el macrista Alfredo Schiavoni, otra por el radical Ricardo Andersen y la tercera por el peronista Pedro Puerta.



En Jujuy sólo el PJ tendrá primarias y será entre tres listas de las cuales la única autorizada a ir con la boleta del Frente de Todos en el tramo presidencial es la de Carolina Moisés, que enfrentará por la candidatura a diputada nacional a Julio Ferreyra y a Guillermo Sapag.



En Neuquén, otro de los distritos que eligen senadores, la atención estará puesta en la interna del gobernante Movimiento Popular Neuquino (MPN), que presenta dos listas para esa categoría, una encabezada por el actual senador Guillermo Pereyra y otra por el ex concejal Hugo Rauque.



En Salta el Frente de Todos lleva a las PASO tres listas de precandidatos a senadores nacionales encabezadas por Sergio Leavy, Elia Fernández y el Walter Wayar, acompañados en la categoría de diputados por Diego Saravia, Lucas Godoy; y Jorge Guaymas, respectivamente.



Juntos por el Cambio presenta aquí una sola lista para el Senado, encabezada por Juan Carlos Romero, pero tendrá internas para definir a los candidatos a diputados entre la nómina que lidera Miguel Nanni y la de José Ibarra.



Santiago del Estero también elegirá senadores nacionales y en las PASO el foco también estará en la interna de Juntos para el Cambio, con dos listas: una encabezada por Héctor "Cachabay" Ruiz (PRO) y otra por la líder de la Juventud Radical Luciana Rached, la única de ambas que llevará a Macri en el tramo presidencial.



El oficialismo nacional lleva también dos nóminas de diputados nacionales en San Juan (la lista "Con Vos", de Marcelo Orrego, y la de "Defensores del Cambio, de Eduardo Castro) y dos en San Luis (la del Gerardo Cacece la del macrista Bartolomé Abdala).



La misma situación se le presenta en Santa Fe, donde los candidatos a diputados se definirán entre la lista del presidente del PRO local Federico Angelini y la del radical Martín Rosúa.



En Tierra del Fuego, Juntos por el Cambio llevará dos listas de precandidatos al Senado y la "oficial" será la encabezada por el radical Pablo Blanco, lo que dejó en desventaja a la que lidera el presidente del PRO local, Héctor Stefani, a la del dirigente Javier Da Fonseca.



Finalmente, en Tucumán el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Consenso Federal llevarán a las PASO dos listas de precandidatos a diputados nacionales cada uno.



El frente peronista definirá entre la de Mario Leito y la de José Vitar (la "oficial", autorizada a llevar a Alberto Fernández en el tramo presidencial, es la primera), Juntos por el Cambio hará lo propio con el subsecretario del Interior de la Nación, Domingo Amaya y Manuel Courel, y en Consenso Federal, pugnarán Silvio Bellomío (peronista) y Ariel García (radical).



Santa Cruz no tendrá primarias para definir a los candidatos al Congreso pero, al regirse por la Ley de Lemas, habrá tres listas de diputados nacionales en el Frente de Todos que se enfrentarán: una encabezada por el actual vicegobernador Pablo González; otra por Oscar Sandoval y otra por Héctor Di Tullio.



Corrientes, con más listas



Corrientes es una de las provincias con mayor cantidad de listas de precandidatos a diputados nacionales: el gobierno local (Encuentro por Corrientes, que integra Juntos por el Cambio) lleva tres nóminas a las PASO, el Frente de Todos tiene cuatro y Consenso Federal dos.



El oficialismo provincial definirá entre la lista de Defensores del Cambio, con Ingrid Jetter a la cabeza, Vamos Juntos, del dirigente Emilio Rey y la lista Verde, que lleva al actual ministro de Producción, Jorge Vara.



El Frente de Todos tenía seis listas de precandidatos a diputados y, hasta ahora, bajó dos, por lo que quedaron en carrera para las PASO la Celeste y Blanca, encabezada por el camporista José Ruíz Aragón, Peronismo Ortodoxo, con Jorge Baez; Todos Somos Parte, con Fernando Rodríguez, y Vamos Todos, liderada por Rodolfo Martínez Llano.



Consenso Federal definirá a sus postulantes para la Cámara de Diputados entre la lista que encabeza Gabriel Romero (Otro Rumbo) y la de Juan Almada (Somos la Alternativa).