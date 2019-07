Lisandro Gamarra afirmó que "el acceso a la vivienda, debe ser una prioridad"

Lisandro Gamarra es abogado, reside en Gualeguaychú desde hace quince años y se involucró directamente en el tema creando, desde la actividad privada, planes de vivienda accesible.Acerca de la propuesta de Consenso Federal que encabezan Lavagna y Urtubey explica que "surgió porque la gente lo pide, muchísima gente que no quiere volver al pasado y no está conforme con el presente. Trabajadores, emprendedores, jubilados, estudiantes, que no se sienten representados por ninguna de estas dos opciones que le han hecho muy mal al país", explicó Gamarra."Por eso las encuestas son relativas, porque hay una gran mayoría silenciosa que no aparece y que creemos que se manifestará en las urnas, la gente quiere una tercera opción", dijo Lisandro Gamarra, pre candidato a senador nacional.Sobre la propuesta de Lavagna, el pre candidato a senador nacional destaca que "es clave recuperar el consumo y para esto desde el día uno hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Hay que devolverle a los trabajadores y jubilados el 16% que perdieron de sus ingresos para reponerles la capacidad de compra y un nivel de bienestar que permita poner en marcha la economía", remarcó."No hay excusas posibles para explicar por qué el gobierno no ha avanzado en este sentido, Macri es lo que vemos y seguirá por el mismo camino si ganara, él mismo lo ha expresado. Nosotros resumimos todo en una palabra y es trabajo, es el mejor ordenador social. No solo que no crecemos hacer doce años sino que la desocupación sigue aumentando, siguen cerrando las PYMES o trabajando a medio turno. Esto es inaceptable en un país como la Argentina, en la que abundan los recursos naturales, tenemos buenas universidades y excelentes profesionales, cultura emprendedora. Hay que hacer un cambio fuerte en cuánto a dónde se invierte y a dónde se recorta", sostuvo Gamarra.Otro punto importante en la propuesta de Consenso Federal son los niños y los jóvenes: "ellos son el futuro y si no hacemos algo hoy por esos millones que hoy viven en la pobreza, no tendremos soluciones mágicas en unos años. Necesitamos trabajar para que desde los primeros días de vida reciban una educación digna y acorde a estos tiempos, y que luego puedan acceder a su primer trabajo en forma sencilla, garantizándoles que podrán tener un proyecto de vida acá y no tendrán que irse para poder progresar", subrayó Gamarra.