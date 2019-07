Bordet y Fernández encabezaron un acto ante jóvenes en un club de Paraná

El gobernador Gustavo Bordet y el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezan un acto ante jóvenes en Club Paracao de Paraná.Luego de darle la bienvenida a "nuestro futuro presidente, quien junto a la compañera Cristina le van a devolver la esperanza al pueblo argentino", el mandatario provincial aseguró: "Tenemos sobrados motivos para decirle a nuestro pueblo y a nuestra Patria que se puede estar bien cuando hay un gobierno que cuida y vela por los interesas de cada uno de sus habitantes, y en esto, Alberto y Cristina son la garantía de que en Argentina podemos volver a tener crecimiento e inclusión social".Ante los jóvenes, Bordet dijo que "hay un pueblo que no se resigna a la consigna de que hay que estar mal ahora y sufrir ahora para estar bien quien sabe cuándo". Fue en ese sentido que destacó: "Hay valores que hoy han sido dejados de lado y que para nosotros fueron la razón de ser de nuestro movimiento.", remarcó."Queremos seguir construyendo este presente con nuestros jóvenes", destacó el gobernador, al tiempo que se refirió a la educación pública."No tenemos que resignarnos a que la educación pública sea subsidiaria de la privada. El sistema educativo es uno solo y a esto tenemos que garantizarlos", prometió.En la oportunidad, instó a la juventud a "que salgamos a militar esta propuesta, tenemos que salir a convencer a lo que no pierdan igual y a los que tienen dudas, a ellos hay que decirles que aquí hay un gobierno que piensa y propone para nuestros jóvenes"."Con la alegría que siempre nos caracterizó, con la verdad y la realidad que nos golpea todos los días, porque se podrá maquillar la realidad pero la heladera no miente", sentenció.Luego de ser vitoreado por los presentes, Bordet bregó por "forjar un gran compromiso de trabajo en estas elecciones que representará la posibilidad a partir de agosto de poder ir construyendo una Argentina nueva".Al hacer uso de la palabra, Fernández hizo tres agradecimientos "especiales" al, agregó.El pre candidato a Presidente basó su discurso en la entidad deportiva en base a los testimonios de jóvenes que lo precedieron y éstas son sus principales frases:"Nunca renunciemos al derecho de tener educación pública, nunca renunciemos a aquello que nos hizo grandes en el mundo, que nos hizo distintos"."¿Qué queremos hacer, seguir regalándole plata a los bancos o cuidar el estudio de nuestra gente? Yo voto por cuidar el estudio de nuestra gente"."Macri cierra los clubes de barrio, deja a los chicos en la calle y en la calle es donde el crimen organizado hace soldados para seguir cometiendo sus delitos. Después que no me vengan a explicar que están preocupados por las drogas"."Hay que entender que los pueblos necesitan comida para alimentar su estómago, y necesitan cultura para alimentar el alma. En la Argentina que se viene, la cultura será distinta"."No vamos a permitir la reforma laboral porque no podemos seguir empobreciendo al que trabaja. No estoy dispuesto a sacarle ningún derecho al que trabaja porque ese no es el problema de la Argentina sino una virtud"."Con 10 días de los intereses que los bancos se llevan por las Leliq pagamos todo el año de medicamentos a los jubilados"."Yo voy a descansar en paz antes de morir, no voy a cometer ninguna injusticia como la que ellos están cometiendo"."Los jóvenes son los dueños del futuro, y la juventud en la historia de la humanidad ha sido la conciencia crítica de cada sociedad, la que reclama frente a la injusticia y se levanta frente a las necesidades de los que menos tienen. Y para ello hay que militar y estar en las calles, no hay otro modo"."Voy a trabajar para hacer una sociedad más justa y si alguna vez me ven defeccionar en ello salgan a las calles y recuérdenme que les mentí, que estoy torciendo mi rumbo"."En octubre ponemos fin a este tiempo y en diciembre empieza un tiempo de alegría para todos los argentinos".