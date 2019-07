Bordet y Fernández encabezan un acto ante jóvenes en un club de Paraná

El gobernador Gustavo Bordet y el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Aníbal Fernández, encabezan un acto ante jóvenes en Club Paracao de Paraná, registraLuego de darle la bienvenida a "nuestro futuro presidente, quien junto a la compañera Cristina le van a devolver la esperanza al pueblo argentino", el mandatario provincial aseguró: "Tenemos sobrados motivos para decirle a nuestro pueblo y a nuestra Patria que se puede estar bien cuando hay un gobierno que cuida y vela por los interesas de cada uno de sus habitantes, y en esto, Alberto y Cristina son la garantía de que en Argentina podemos volver a tener crecimiento e inclusión social".Ante los jóvenes, Bordet dijo que "hay un pueblo que no se resigna a la consigna de que hay que estar mal ahora y sufrir ahora para estar bien quien sabe cuándo". Fue en ese sentido que destacó: "Hay valores que hoy han sido dejados de lado y que para nosotros fueron la razón de ser de nuestro movimiento."En la provincia necesitamos de un presidente como Alberto con el que compartimos el mismo proyecto y los mismos sueños", remarcó."Queremos seguir construyendo este presente con nuestros jóvenes", destacó el gobernador, al tiempo que se refirió a la educación pública."No tenemos que resignarnos a que la educación pública sea subsidiaria de la privada. El sistema educativo es uno solo y a esto tenemos que garantizarlos", prometió.En la oportunidad, instó a la juventud a "que salgamos a militar esta propuesta, tenemos que salir a convencer a lo que no pierdan igual y a los que tienen dudas, a ellos hay que decirles que aquí hay un gobierno que piensa y propone para nuestros jóvenes"."Con la alegría que siempre nos caracterizó, con la verdad y la realidad que nos golpea todos los días, porque se podrá maquillar la realidad pero la heladera no miente", sentenció.Luego de ser vitoreado por los presentes, Bordet bregó por "forjar un gran compromiso de trabajo en estas elecciones que representará la posibilidad a partir de agosto de poder ir construyendo una Argentina nueva".