Alberto Fernández cuestionó el pago "de tasas siderales a los bancos"

"No quiero vivir en un país que paga lo que paga en intereses a los bancos. Es absolutamente imposible entender que un país frene ficticiamente el valor del dólar y al mismo tiempo pague tasas siderales a los bancos", indicó en declaraciones a la prensa.De esta manera, volvió a suscribir la idea de que el dólar está atrasado y reavivó la polémica sobre qué hacer con las Letras de Liquidez del Banco Central.Acerca de las controversia sobre las Leliqs, tema por el recibió intenso fuego oficialista en las últimas horas, Fernández insistió en que el costo financiero que debe asumir el Estado para contener el valor del dólar no se justifica ya que "todo lo que se paga en intereses en un año es equivalente al presupuesto de la provincia de Buenos Aires"."Un punto de intereses de la Leliq es igual al presupuesto de La Matanza. ¿Eso es justo?", preguntó.En tanto, salió al cruce de las críticas oficialistas por su propuesta de financiar la gratuidad de determinados medicamentos con recursos del Estado."Se quejan porque digo que hay que devolverle los medicamentos a los jubilados, y resulta que para pagar eso son 10 días de intereses de Leliq. Yo en ese país no quiero vivir. El gobierno le hace imposible la vida a los argentinos", señaló."Entre los bancos y los jubilados yo me quedo con los jubilados. Me importa nada el resto", sentenció Fernández durante el acto.En esta línea, expresó que le "importa un cuerno que salgan todos los economistas" vinculados al Círculo Rojo a decir que él "pone en riesgo los ahorros de los depositantes"."Ellos ponen en riesgo los ahorros de los depositantes creando este sistema. Se encandalizan porque digo que voy a recomponer los ingresos de los jubilados y de los que consumen. Lo voy a hacer en cuanto llegue", desafió.Por su parte, Kicillof advirtió que días atrás "se han cumplido 70.000 millones de dólares en fuga de capitales desde que está" el presidente Mauricio Macri en el Gobierno.Consultado sobre si está de acuerdo con Fernández en la apreciación respecto a que el dólar está barato, el economista no brindó una respuesta directa pero dio a entender que coincide con el diagnóstico del candidato presidencial."Con tal de sostener algunas variables financieras están haciendo un desmadre económico mayúsculo", denunció.En tanto, cuestionó los aumentos de tarifas y adhirió a la propuesta de Fernández de desdolarizarlas."No puede ser que las tarifas están dolarizadas en un país donde se produce la energía en pesos. ¿Por qué la gente la paga en dólares?", señaló el ex ministro de Economía.El candidato a gobernador apuntó contra el valor de las tasas de interés que fijó el Gobierno y lo calificó como una "tragedia productiva" y un "industricidio"."Decian que esta tasa era para contener la inflacion y tenemos la inflación más alta de los últimos años. Y si la tasa era para frenar la devaluación ,fracasó. Pasamos de 9,70 a más de 40", planteó."La tasa del 70% es para garantizar el negocio financiero más grande de la historia. Es un saqueo. La que no tienen ustedes, la tiene alguien. No se esfumó", concluyó.