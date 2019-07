Castañeira: "No se puede salir de la crisis con dos dígitos de desempleo"

llega a estas elecciones con dos hazañas: no sólo es la única mujer que intentará competir por la primera magistratura, sino que también es la más joven. A sus 34 años, la socióloga paranaense enfrenta su segunda elección como candidata a presidenta acompañada por el docente cordobés y exdelegado de la metalúrgica Somisa, Eduardo Mulhall, como vice."Esta es mi ciudad natal, acá crecí, hice deportes. Siempre lo digo, yo soy hija de la escuela pública entrerriana. Terminé en la Escuela Centenario. Volver a Paraná con esta visión de izquierda, socialista, feminista, me da mucha alegría. Queremos construir una alternativa diferente en la provincia. Esta elección es muy especial, porque es la primera vez que el Nuevo Más va con candidatos locales: Federico Marchi es el precandidato a diputado nacional pro Entre Ríos. Es un desafío que nos habíamos planteado en la elección anterior y ahora es posible", aseveróAl referirse a Marchi dijo que "es un joven de Concepción del Uruguay, precarizado al igual que muchos entrerrianos y entrerrianas".Castañeira contó quYo me fui detrás de ese camino y ahí encontré la militancia, hoy soy trabajadora no docente en la Universidad Nacional de General San Martín, sigo en el ámbito de la educación pública".

"No vivo de la política, vivo de mi salario"

"Para mi es importante decirlo,, pago mi alquiler, pago el tarifazo. Venimos a la política desde otro lugar", destacó.Al mismo tiempo, dijo que armaron "la agrupación de mujeres Las Rojas, con esta idea de dar un lugar a las mujeres en la sociedad, a las personas del LGBT y fue un mensaje que el Nuevo Más dio hace varios años cuando me propusieron que sea candidata"."Me duele ver la situación de la escuela pública, la falta de presupuesto que hay, cómo están los edificios, me duele sobre todo la falta de oportunidades para los jóvenes. Veo las carreras de la Uader que se están cursando en un montón de lugares, hay una cuenta pendiente", confió.Asimismo dijo que está preocupada por "el tema de los agrotóxicos, la contaminación de los suelos, la contaminación de las aguas, las altas tasas que se denuncian de cáncer y que no hay estudios realizados desde el Estado para saber qué impacto en esto".", definió, agregando que buscan "construir una revolución en la política y en la economía, para resolver los grandes problemas".Destacó que le entusiasma "mostrar que. Hay mucha juventud en el Nuevo Más. Los jóvenes quieren ser escuchados, tienen voz propia, opiniones, quieren participar por sobre todas las cosas. Les preocupa la crisis, la sociedad, la educación sexual integral, la naturaleza. El peronismo, el PRO, los miran como una porción del electorado y nada más, y no como el actor político social que hoy son, se merecen un lugar. Son los pibes que hoy se plantan y hacen muchos reclamos"."Es importante que haya una mujer en el debate presidencial. El 11 de agosto hay que pasar por las PASO, son 400 mil votos a nivel nacional que hay que obtener. Es una gran labor para un partido como el nuestro, sin aparatos, sin financiamiento de iglesias ni privados", aportó Castañeira.Dijo que".