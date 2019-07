Proponen que Viceintendentes y Concejales puedan tener otro sueldo del Estado

Compatibilidad

No configuraría un sueldo

La Cámara de Diputados realizará esta semana cuatro reuniones de comisión entre el martes y el miércoles para tratar temas de la agenda legislativa pendiente. Una de las iniciativas pretende habilitar que un empleado público que sea electo concejal o viceintendente, pueda cobrar dos sueldos a la vez, siempre que haya compatibilidad de horarios. La propuesta, que analiza la comisión de Asuntos Constituciones, fue presentada por el diputado justicialista Diego Lara.. En dicha circunstancia y de darse la compatibilidad,", señala el texto del proyecto.Lara en esta iniciativa, basa su argumento eny, por tanto, no le correspondería la prohibición de acumular cargos públicos que fija la Constitución provincial en su artículo 40º.En la argumentación de la iniciativa, el legislador justicialista sostiene: "; pero además no tiene estabilidad, no tiene carrera administrativa, no tiene descanso (ni siquiera se encuentra regulado el régimen de licencias), no tiene una relación jerárquica (atento que su única orden es la de representar al electorado) y toma sus propias decisiones bajo sus convicciones políticas"."Es evidente entonces, que", que prohíbe la Constitución, publicó