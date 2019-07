"Tenemos que comprometernos a seguir en esta línea", instó Macri en Concordia

El presidente, Mauricio Macri, visitó en Concordia un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), que brinda capacitación laboral y atención sanitaria a 2400 familias.En ese marco, puso de relieve las obras realizadas por el gobierno nacional en Entre Ríos, anunció la puesta en marcha de un aeropuerto binacional en dicha ciudad e instó a "comprometernos a seguir en esta línea, de trabajo para que los argentinos tengan las herramientas para crecer. "No sanata, sino en hechos concretos", expresó.En el inicio del discurso, el Macri resaltó lo "maravillosa" que es Entre Ríos "una provincia llena de buena energía. Me llevo un montón de corazones que me dieron los chicos, así que voy a tener mucho corazón".Resaltó que "el esfuerzo y compromiso que asumimos hace tres años y medio empieza a generar transformaciones como esta"."No tengo dudas de que talento, capacidad de hacer y emprender hay en Entre Ríos como en todo el país. Si no tenemos un Gobierno que genera las condiciones y herramientas para salir adelante, esas ideas se pierden", subrayó e hizo hincapié en las "bases que construimos estos años".Tras detallar obras viales realizadas en Entre Ríos para "que se pueda transportar lo producido", resaltó la relevancia de las hidrovías y de que "se abran los puertos".Paso seguido, anunció la pronta puesta en funcionamiento en Concordia de un "aeropuerto binacional que se va a sumar a Paraná que ya ha duplicado la cantidad de pasajeros que vienen a Entre Ríos".