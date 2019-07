Alberto Fernández: "Es un enorme costo sostener la fiesta del dólar bajo"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que "es un enorme costo" para el país "sostener la fiesta del dólar bajo".



Para el ex jefe de Gabinete, Argentina "va camino a pagar muchísimo para sostener esta fiesta del gobierno del dólar bajo", e insistió: "Es un enorme costo".



En una entrevista con FM La Patriada, Fernández cuestionó el discurso oficialista que enaltece la cultura emprendedora como salida económica, al considerarlo un pretexto para disimular la exclusión y la precarización laboral.



"El Gobierno los llama emprendedores pero en realidad es gente que ha perdido su trabajo, y cuando pierden su trabajo, pierden la obra social, pierden el aguinaldo", explicó.



"La verdad es que debería avergonzarnos, porque es gente que pierde su trabajo, se carga una mochila, se sube a una bicicleta y va a repartir pizzas. Y esos no son emprendedores, son derrotados por el sistema, son sobrevivientes en el sistema son", argumentó.



Según el ex funcionario kirchnrista, en realidad "no son precisamente emprendedores" dado que "el emprendedor es alguien que inicia algo, nuevo, desde abajo y construye su propia empresa".



"Pero en Argentina con la falta de crédito, con la falta de capital y con estas condiciones económicas, son muy pocos los que están en condiciones de empezar eso", completó.



Consultado sobre sus primeras medidas de Gobierno en caso de ganar las elecciones, adelantó que se pondrá como meta inmediata "consolidar un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Estado" para moderar la inflación.



Sin embargo, aseguró que en este marco propondrá una "recomposición salarial para que la gente recupere lo que ha perdido en términos reales en su salario".



"Y lo segundo es recomponer el ingreso de los jubilados, que termina teniendo un deterioro enorme en términos reales", agregó.



A su vez, Fernández se comprometió a volver a poner en valor la educación, la ciencia y la tecnología, ya que "las sociedades más ricas son las sociedades que estudian, que investigan".



"Necesitamos poner en marcha todo el aparato educativo en Argentina, que hoy en día está muy maltratado por Macri; Macri le ha hecho creer a la gente que el problema de la educación son los maestros y el problema de la educación es el maltrato financiero y económico que se le da al sector educativo", subrayó el candidato peronista, que prometió recuperar la paritaria nacional docente.



Por otra parte, le contestó al precandidato a vicepresidente de la coalición oficialista Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, quien había señalado que no está en el peronismo, "porque al peronismo no le interesó".



"Si en tu casa no te quieren, habla muy mal de vos, pero es un problema de Miguel", dijo al respecto.