Kueider: "Pensamos en un proyecto de desarrollo, crecimiento y empleo"

Ingresando en las últimas dos semanas antes de las elecciones PASO del 11 de agosto, los principales dirigentes del Frente de Todos en Concordia se reunieron para organizar acciones de campaña. En ese marco destacaron la candidatura de Edgardo Kueider al senado de la Nación. "Edgardo fue el que se sentó con Alberto Fernández para lograr construir la unidad de todos", remarcó Giano.Fue durante una reunión organizativa que tuvo lugar en el Sindicato de Camioneros, en la capital del citrus. Estuvieron presentes el intendente, Enrique Cresto, el viceintendente y senador departamental electo, Armando Gay y el senador actual y diputado electo, Ángel Giano.También, en otro encuentro que se desarrolló al mediodía, los intendentes electos de Estancia Grande, Pablo Goldin , de La Criolla, Ariel Stucker, y de Puerto Yeruá, Daniel Benitez y los concejales de esas localidades expresaron su acompañamiento, y analizaron las estrategias para el último tramo de la campaña.Durante la reunión realizada en Concordia, Cresto destacó el discurso de Kueider el viernes en el acto que convocó el gobernador Gustavo Bordet en Villaguay."Marcaste políticamente el rol de un legislador nacional y en especial lo que tiene que ver con la lealtad con tu provincia, que tiene que ser consecuente con la estrategia que lleva adelante quien conduce Entre Ríos, la persona a la que la gente le depositó su confianza y que legitimó con los votos, que es el gobernador Gustavo Bordet", afirmó Cresto en referencia a Kueider.En esa línea, le jefe comunal realizó un análisis "de la situación de la provincia cuando asumió Gustavo Bordet y de la situación en la que está hoy. No solamente en la gestión, en lo económico, en el orden, sino también en lo político, con Diputados y Senadores consecuentes con una liga de intendentes mucho más abultada, y una visión de la lealtad que marcaba Edgardo que permitió un triunfo histórico, el más grande de la democracia en la provincia".En el mismo sentido habló Giano. El actual senador departamental recordó que "nosotros estamos acá porque en febrero de este año el peronismo entrerriano logró articular una unidad no sólo necesaria sino bastante inédita, una unidad que es modelo a nivel nacional: y más allá de que Gustavo Bordet se sentó con Cristina Kirchner cuando tuvo que hacerlo, fue Edgardo Kueider el que se sentó con Alberto Fernández para lograr construir esa unidad"."Quiero resaltar el trabajo de él porque pocas veces se ha hecho, y estamos acá por eso. Creo que de mínima la candidatura de Edgardo representa la construcción de esa unidad", expresó Giano y agregó: "por eso creo que Concordia tiene esa importancia a nivel nacional, políticamente hablando". Por último llamó a la dirigencia presente a "mostrarle al pueblo argentino que el peronismo va a volver a ser gobierno para la felicidad del pueblo".Por último, Gay también valoró la convocatoria "que define el trabajo más importante de todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque es el desafío más grande poder recuperar el gobierno nacional que realmente le devuelva todo lo que nos quitó este gobierno nacional, y recuperar un gobierno que tenga que ver con lo que nosotros pensamos y que le devuelva la dignidad a los ciudadanos de la Nación Argentina"."Las veces que han gobernado los espacios que tienen que ver con los gobiernos neoliberales lo ha sufrido y el sacrificio lo han pagado siempre las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables", recordó el senador electo, y remarcó: "hoy claramente hay dos modelos definidos".Por último, el actual viceintendente subrayó que "la unidad favoreció, y sirvió también como un gesto de renunciamiento, de dejar de lado intereses que tienen que ver más con las cuestiones particulares o visiones distintas dentro del peronismo para poder lograr un triunfo contundente. Creo que esa es la manera donde hoy tenemos que pelearla".Por su parte, Kueider agradeció la convocatoria de la que participaron dirigentes y referentes jóvenes del peronismo concordiense, y autoridades de la CGT, y sostuvo que "Concordia por supuesto siempre es protagonista en el concierto provincial por su fuerte vocación justicialista".Además se refirió al encuentro de Villaguay que "reunió a todo el arco político y dirigencial de la provincia" y señaló que "el gobernador se puso la campaña al hombro".Además, Bordet "expresó cómo encarar esta etapa y también los motivos por los cuales Entre Ríos necesita que Alberto Fernández sea el presidente de la Nación. Eso va a beneficiar no sólo a la provincia sino a cada una de las ciudades que la componen, como Concordia", afirmó Kueider.En ese sentido, el actual secretario General de la Gobernación recordó las dificultades que presenta para la provincia "tener un gobierno nacional tan diferente, que piensa en la renta financiera y en fortalecer a unos pocos grupos económicos. Nosotros estamos pensando en un proyecto de desarrollo, crecimiento y empleo, con Alberto Fernández como presidente".Por otra parte, en horas del mediodía, Kueider, Giano y Gay compartieron un encuentro con los intendentes electos de Estancia Grande, Pablo Goldin , de La Criolla, Ariel Stucker, y de Puerto Yeruá, Daniel Benitez, junto a concejales, funcionarios y referentes de la región.En ese marco, junto a los jefes comunales recientemente electos, analizaron la marcha de la campaña y las acciones a desarrollar en los próximos 15 días hasta el 11 de agosto. "Esta no es una elección más, los argentinos vamos a poder elegir entre dos modelos de país bien distintos, y esa decisión es muy importante para el desarrollo de nuestras ciudades. Los intendentes y el gobernador Bordet necesitan un gobierno nacional que apoye las estrategias de desarrollo, a las economías regionales y la producción. Esa es la plataforma que impulsamos con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el marco del Frente de Todos", subrayó Kueider.