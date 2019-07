Multisectorial de Mujeres entrerrianas piden "urgente emergencia de género"

Se trata de un encuentro previo para un balance y preparatorio para el próximo 34º Encuentro Nacional de Mujeres, contó a Elonce TV, Carolina Acuña, secretaria de Género y Diversidad de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).



"Esta es la primera reunión plenaria por la declaración de la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. No nos habíamos conformado como plenaria sino que veníamos trabajando desde la Multisectorial de Mujeres conformada por distintos sectores. Este es nuestro primer encuentro en el marco de la campaña nacional", manifestó.



Al cónclave de este sábado, concurrieron "de casi todos los departamentos. Además, estamos proyectándonos para participar del encuentro nacional de mujeres que se realizará los días 12, 13 y 14 de octubre en La Plata", detalló.



Por su parte, Eliana Maestre, colaboradora gremial del sindicato de Ladrilleros. "Es un gusto poder encontrarnos para poder conocer qué está pasando en cada rincón de la provincia y qué avances hemos tenido en relación a la campaña y sobre la situación en que se encuentran las compañeras que sufren diariamente situaciones de violencia".



La gremialista dijo asimismo que el terma presupuestario" es fundamental. Trabajamos mucho en la sensibilización, en generar independencia económica, reforzar el trabajo en los barrios. También sobre los temas de las casas refugio, sobre las denuncias para las que, muchas veces, no contamos con el acompañamiento para estas compañeras".



"La cultura ladrillera es muchas veces muy machista, al sector se lo conoce más como masculino, no reconociendo el trabajo que hacen las compañeras. Se considera que solo la mujer compaña y no que realiza el trabajo", acotó.



Daniela Vera, de la CTA autónoma, en tanto dijo que la temática es "una gran discusión, históricamente nos han asignado un rol en la sociedad que tiene que ver con el cuidado, la maternidad y una cantidad de cosas que reivindicamos desde el punto de vista del lugar en que podemos luchar por los derechos".



"Acá hay mujeres trabajadoras ocupadas, desocupadas y precarizadas, estudiantes universitarias, secundarias, y entendemos que en los distintos ámbitos en que estamos, debemos poner en foco la discusión de la ley de emergencia y de las otras leyes que ya están en la actualidad".



La sesión de este sábado se realiza "en nombre de nuestra compañera militante Lucia recientemente asesinada y en nombre del reciente feminicidio que tuvo nuestra provincia, Rosa y Anahí", puso relevancia Acuña. Elonce.com.