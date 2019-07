Sebastián Bértoli fue declarado "Personalidad Destacada de Paraná"

Durante la sesión que celebró el Concejo Deliberante de Paraná este jueves se aprobó sobre tablas y por unanimidad de los concejales presentes un proyecto de decreto, presentado por Cristina Sosa, por el cual se declaró "Personalidad Destacada de la Ciudad de Paraná" al exarquero de Patronato y actual concejal de la capital entrerriana, Sebastián Hernán Bértoli.



En los fundamentos de la iniciativa, la autora del proyecto destaca "las condiciones de excelente deportista consagrado, de una premiada trayectoria, un verdadero ídolo que demostró con humildad que se puede ser profeta en su tierra", y agrega: "Nos motiva a resaltar su personalidad como estímulo a su esfuerzo, perseverancia y orgullo de su familia, amigos, hinchas y paranaenses".



Al tomar la palabra en el recinto, Sosa dijo: "Es un momento de suma satisfacción y gratificación en lo personal y como integrante también (al igual que Bértoli) del bloque del Frente para la Victoria, porque en este reconocimiento de Persona Destacada de la ciudad de Paraná al eximio deportista Sebastián Bértoli no hacemos otra cosa que reconocer a un excelente deportista, que además de tener un premiada trayectoria, que da cuenta de su esfuerzo y perseverancia, es un excelente ser humano".



A continuación pidió la palabra el edil Bértoli, quien primero agradeció a su colega de bancada por la presentación del proyecto y por los elogios hacia su persona, para luego manifestar: "Lo digo con mucho orgullo, y como bien dijo la concejal Sosa, fui el jugador más longevo en debutar en Primera División, y creo que fue un premio al esfuerzo y la concreción de un sueño que tuve a los quince años, que recién pude lograr a los 38".



"Fueron 23 años de un camino largo, de muchísimos obstáculos y piedras en el camino, pero donde hice todo para poder cumplir mi sueño, que si no se me daba, igual hubiese estado tranquilo porque entregué todo", reflexionó.



Bértoli reconoció que había cerrado un ciclo muy importante de su vida y que más allá de la alegría de los objetivos cumplidos no dejaba de generarle nostalgia cada reconocimiento.



"Simplemente quiero agradecer de corazón el gesto y todos los reconocimientos que me han hecho mis colegas concejales luego de mi retiro de la práctica profesional del fútbol, porque entiendo que no hubo mezquindades políticas", remarcó.



La viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot, también se refirió a este reconocimiento: "Tuve la oportunidad de ver a Sebastián Bértoli varias veces en la cancha, y siempre me pareció muy meritorio que como representante y funcionario público de la ciudad haya podido desarrollar ambas tareas, pudiendo cumplir con su rol de concejal".



"Cuando visitamos los distintos barrios como miembros de este Concejo Deliberante, Bértoli siempre es el más requerido por los ciudadanos a la hora de los saludos, lo que habla de su representatividad y la expectativa que genera en muchos futbolistas que desean cumplir su sueño", concluyó la presidenta de la legislatura paranaense.