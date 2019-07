Alberto: "Me encantaría debatir con Macri, espero que ésta vez no mienta"

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó hoy en la provincia de Santa Fe que le "encantaría debatir" con el presidente Mauricio Macri, pero aclaró que espera que "ésta vez no mienta".Fernández recorrió en los últimos dos días la provincia de Santa Fe en el marco de la campaña electoral y este viernes dio una conferencia de prensa en la capital provincial junto al gobernador electo, Omar Perotti, que lo acompañó también en sus visitas a Reconquista y Rafaela.Allí fue consultado sobre la instancia de debate entre candidatos presidenciales, que es obligatoria por ley a partir de este año, y señaló: "Debatiremos, lo que espero es que esta vez no mienta, pero debatiremos con todo gusto. A mí me encantaría debatir con Macri".Consultado sobre si tiene alguna pregunta pensada para el debate con el jefe de Estado que aspira a la reelección, el postulante del Frente de Todos respondió que "no, porque generalmente no contesta, no tiene mucho sentido preguntar".En esta línea, Fernández agregó que la del oficialismo "es una campaña guionada donde las respuestas están ausentes" y cuestionó la propaganda proselitista del Gobierno."Es un extraño caso, donde con 4 millones de nuevos pobres y 217 mil desocupados nos hablan de que los chicos pueden andar con zapatillas blancas por las ruta. No entiendo nada", disparó el dirigente peronista.No obstante, ratificó su intención de participar de esa instancia y concluyó: "Me es grato debatir".Si bien en 2015 hubo debates para la primera vuelta de las elecciones presidenciales como para el balotaje entre Macri y Daniel Scioli (al que se refirió Fernández), a partir de este año los candidatos están obligados por la Ley 27.337, sancionada en 2016.Está previsto que este año haya, en principio, dos debates de los cuales el primero se hará en la Universidad Nacional del Litoral, en la provincia de Santa Fe, el 13 de octubre, quince días antes de las elecciones generales del 27 de octubre.El segundo debate se llevará a siete días después, el 20 de octubre, a una semana de las elecciones mientras que, si hubiera balotaje, se sumará una tercera instancia de debate el domingo 17 de noviembre.La cantidad de debates fue fijada por la Ley 27.337, que establece "la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas".De acuerdo a la norma, esta obligación alcanza "a todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias", de 1,5%.