Bahl adelantó que proyecta reducir la cantidad de secretarías municipales

El intendente electo de Paraná, Adán Bahl, adelantó a Elonce TV que proyecta reducir la cantidad de secretarías municipales. Lo hizo al referirse al proceso de transición con la gestión de Sergio Varisco.



"De a poco vamos determinando nuestros colaboradores para cada una de las áreas y analizando la estructura orgánica porque el municipio tiene 14 secretarías. Y el contexto financiero y económico de la municipalidad de Paraná no puede darse ese lujo, el de tener 14 secretarios con funciones que no están del todo claras", indicó Bahl.



Al remarcar "la necesidad disminuir el gasto político", argumentó que "los gobiernos municipales tenemos que restringir al máximo lo que implica el gasto que se pueda restringir para que existan excedentes y se puedan brindar mejores servicios".



En la oportunidad, también manifestó su preocupación por la situación del transporte urbano de pasajeros, el estado de las calles y la paralización de las obras públicas.



"Nos vamos a preparar para enfrentar estos desafíos, como nos comprometimos, trabajando y haciendo nuestro máximo esfuerzo como equipo, y trabajando codo a codo con el gobierno provincial para las obras públicas grandes a llevar a cabo en Paraná", adelantó al respecto.



Bahl comentó que "pasarán 60 días de la nota presentada al intendente, y aún no hemos tenido ningún tipo de respuesta por escrito".



"Nos encontramos con una situación mucho más complicada a la que preveíamos en la campaña, con decisiones tomadas en este semestre que tendrán una repercusión en el déficit acumulado de este año e indudablemente, en los periodos siguientes", advirtió. De igual manera aseguró que "avanzamos con nuestros profesionales y equipos técnicos en el aspecto económico". (Elonce)