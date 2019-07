Remiten a juicio el caso de supuesto peculado en Los Charrúas

En la Sala de Audiencias N°1 de la Cámara Penal de Concordia, se realizó la audiencia para pedir la elevación a juicio por la causa caratulada «Chaparro Daniel Darío, Julio Larroca, Segovia Ramón José y Doubña Alexander, por defraudación a la administración pública», en la cual el fiscal adelantó que pide una pena de entre 8 años y 12 años de prisión para los imputados, según las responsabilidades.



En la sala estuvieron presentes los fiscales Fabio Zabaleta, Daniela Montangie, y José Arias, en tanto que por la defensa estuvieron presentes los abogados, Jorge Esteban Romero, Juan Barnada, Juan José Buktenica, y Rafael Briceño.



El juez de garantías interviniente en la causa, Dr. Darío Mautone, argumentó al inicio que "se dispuso la presentación de la causa a juicio, entendí que hay otros planteos en la oficina de gestión de audiencias (OGA) y sabido es que todas las audiencias en este procedimiento de proceso acusatorio son multipropósito, se va a tratar cada una de las pretensiones que tiene la defensa que entiendo que pueden ser excepción o de especial pronunciamiento, y también se va a tratar la remisión de causa a juicio", dijo Mautone.



Seguidamente hizo uso de la palabra al Dr. Jorge Romero, quien argumentó "quiero dejar constancia conforme a lo que oportunamente en un escrito presenté, donde advertí que si bien está el Ministerio Público Fiscal representado en este caso por tres fiscales, dejo constancia respecto del Dr. José Arias, existe el planteo de recusación que ha sido planteado por mi defendido, el Dr. Julio Larroca, y que fue resuelto de manera negativa porque decía que había un doble confronte por la Cámara de Casación de esta ciudad, pero se fue en queja y fueron solicitadas las actuaciones por el Superior Tribunal de Justicia, la Sala Penal, donde se está tratando dicha queja respecto a la recusación planteada oportunamente contra el fiscal Arias de parte de mi defendido", expresó.



Asimismo, el Dr. Romero, esgrimió que "también como es de conocimiento por su señoría, por su propia intervención como juez de garantías, existe una querella penal de acción privada, entablada por Julio Cesar Larroca, conforme a lo que prevé el código procesal penal de la Provincia de Entre Ríos, respecto a la desestimación que oportunamente presentara la fiscalía y fuera confirmada por el fiscal coordinador, y también por dichos delitos, si no me equivoco: violación de secretos e injurias, se ha entablado una querella particular y creo que hay una audiencia de conciliación que fijó el juzgado para fecha próxima", dijo y prosiguió "en mérito a ello, hago notar que considero que el Dr. Arias no tendría que estar interviniendo en esta audiencia atento a que por lo demás hay otros dos fiscales que están representando al Ministerio Público, dejo constancias para posibles futuras nulidades que puedan existir, plantearse o darse en el futuro si prosigue la participación de Arias", advirtió.



A su turno, el fiscal Arias contestó que "quiero fijar bien el tema a tratar, simplemente quiero manifestar a la querella que no tenía conocimiento de lo que acaba de informar el Dr. Romero, la falta de conocimiento de esa situación evidencia de que no puedo estar subjetivizado en contra de su defendido, sino todo lo contrario, voy a seguir actuando objetivamente, no me puedo afectar de lo que no conozco, con lo cual entiendo de que todo lo que pasa en esta audiencia va a ser enteramente válido y también con la intervención de los fiscales Montangie y Zabaleta, que garantizan la actuación objetiva del este Ministerio Público Fiscal", espetó.



Seguidamente intervino el juez Mautone quien señaló "lo que ha dicho el Dr. Romero es que hay una presentación en la oficina de gestión de audiencia, las audiencias las fija la oficina de gestión de audiencia, yo no tengo conocimiento para cuando está fijado la misma pero entiendo que sí está la presentación", afirmó su señoría.



Prosiguió el fiscal Arias haciendo uso de la palabra, dijo que "el objeto de la audiencia tiene que ver justamente con tratar la remisión de causa a juicio dado que se han reunido los elementos de convicción suficientes para sostener con grado de certeza la acusación que se sostiene contra los imputados Larroca, Chaparro, Segovia, y Doubña; en el marco del hecho que les fuere imputado y que se le va a solicitar se le remita para su conocimiento y juzgamiento del tribunal de juicio".



"El hecho imputado es que «urante el año 2014, y el año 2015, Rubén Darío Chaparro en su carácter de presidente municipal de Los Charrúas, y Julio Cesar Larroca en su carácter de asesor de la municipalidad de Los Charrúas, Alexander Doubña, en su carácter de fiscalizador municipal de las obras red cloacal sector 1, y saneamiento cordón cuneta y badenes sector 1, llevadas a cabo en el marco del programa Más Cerca, Más Municipio, Mejor País y Más Patria, para que este junto a Chaparro falsearan los certificados de obras y las planillas de certificación de obras correspondientes a ese programa, dando cuenta de tales obras que ya por entonces inexistentes, así como también falsearon las actas de finalización de dichas obras de fecha 3 de julio de 2015 y 3 de agosto del mismo año, todo ello con el propósito de justificar la sustracción de dinero del patrimonio municipal de Los Charrúas, que mediante distintos cheques liberados entre el año 2013 y hasta el año 2015, hicieron ilegítimamente a favor del contratista Ramón José Segovia, por un monto de $1.089.859.67, en relación a la red cloacal sector 1, y por un monto de $1.029.403,07, en relación a la obra saneamiento cordón cuneta y badén en el sector 1, ambas llevadas a cabo en el programa antes mencionado".



Respecto de lo expuesto, el fiscal imputó a Chaparro por el delito de: "autor material del delito de falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con el delito de peculado; respecto de Julio Larroca, se lo imputó en calidad de instigador del delito de falsedad ideológica de instrumento público, por el delito de peculado, en calidad de partícipe necesario; respecto de Alexander Doubña, se lo imputó en calidad de autor material del delito de falsedad ideológica de instrumento público, con el delito de peculado en calidad de partícipe necesario; y a Ramón José Segovia se lo imputo en calidad de partícipe necesario del delito de falsedad ideológica de instrumento público con el delito de peculado", mencionó el fiscal, quien ante su señoría adelantó que pide entre 8 años y 12 años de prisión para los imputados.



Las supuestas irregularidades que dieron origen a la denuncia contra los cuatro imputados están relacionadas con la obra pública e incluyen la elaboración de certificados de obra dando cuenta de un avance que era por entonces inexistente, así como también actas falsas de finalización de los trabajos, todo ello -según los fiscales- con el fin de justificar la sustracción de dinero del patrimonio municipal de Los Charrúas por un importe que supera los dos millones de pesos.



Posteriormente cuando se revisaron las pruebas que constan en el expediente, dando a los defensores la posibilidad de objetarlas, el Dr. Jorge Romero intentó derrumbar una en particular, por su especial relevancia para acusar a Larrocca. Se trata de una conversación por Facebook entre Rubén Chaparro y Alejandro Doubña, donde el ex-intendente atribuye al ex-asesor legal del municipio un rol protagónico a la hora de idear la maniobra que derivó en la falsificación de las actas de certificación de las obras; "esa conversación en Facebook es una prueba pre constituida" cuestionó Romero, al pedir al juez que sea desestimada, y dijo "si hay ilícito, lo cometió Doubña", procurando que todas las responsabilidades apunten sobre el joven inspector de obras que firmó las certificaciones.



Luego el abogado Romero intentó voltear las escuchas telefónicas incorporadas a la causa, en este caso citó un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, dijo: "se advierte sobre el riesgo de que se viole el derecho a la privacidad del cual, los jueces deben ser celosos guardianes", argumentó. Romero cuestionó además que "las escuchas sólo habían sido valoradas por la fiscalía y de ello dedujo que se había violado la defensa en juicio de Larrocca".



Seguidamente tomó la palabra el fiscal Aras quien se encargó de responder a las objeciones, aseveró que "las escuchas fueron llevadas a cabo con autorización del juez y respetando todas las garantías", también le recordó a Romero que "los archivos de audio habían sido puestos a disposición de los defensores de cada acusado".



El resto de los abogados defensores tuvieron intervenciones más acotadas. El Doctor Rafael Briceño representa a Alexander Doubña, Juan José Bukténica a Rubén Chaparro y Juan Martín Barnada a Ramón José Segovia.



Finalmente el Dr. Mautone no sólo dio curso a la elevación a juicio, sino que también rechazó los numerosos planteos de los abogados defensores, la mayoría de los cuales fueron presentados por el Doctor Jorge Romero, en representación del Dr. Julio Larrocca.



Causa Los Charrúas



La denuncia que dio origen a la Causa Los Charrúas fue presentada en marzo de 2017 por el actual intendente de la localidad, Ariel Panozzo Zénere, bajo la asesoría letrada de la Doctora Rosa Kuhn, tras verificar -según lo recepta la fiscalía- que dos obras públicas "cloacas y cordón cuneta" habrían sido certificadas como concluidas y pagadas en su totalidad por la gestión anterior, siendo que en los hechos aún no estaban terminadas.



Remisión a juicio



Una vez concluida la audiencia de remisión a juicio, este medio pudo dialogar con el juez de garantías que estuvo al frente del debate, Dr. Mautone conformó la elevación de la causa para los imputados que posteriormente deberán estar en el banquillo ante el tribunal una vez que se fije la fecha para el mismo.



En este sentido, en diálogo con El Sol, manifestó que "se llevó adelante la audiencia de remisión de la causa a juicio y luego de concluida la misma he dispuesto la remisión al tribunal de juicio y apelaciones", confirmó.



Respecto de la pena que pidió la fiscalía, Mautone mencionó que "el fiscal entiende que las penas que podrá pedir en el juicio serán de entre 8 y 12 años de prisión, según las responsabilidad, y según entiendo yo, el desarrollo probatorio que se pueda dar en el debate, esto hace que se conforme el tribunal con tres vocales", adelantó.



Consultado sobre cuándo podría iniciar el juicio, el fiscal respondió que "eso es una cuestión de la sala del tribunal de juicio de apelaciones conforme a la agenda, yo no sabría decir qué fecha porque primero hay que conformar el tribunal, se le corre traslado a las partes para que puedan impugnar la designación de alguno de los vocales, y posteriormente se pone fecha para debatir", dijo.



La palabra del abogado de un implicado



El abogado de Doubña, el maestro mayor de obras que debía firmar las certificaciones de avance y de finalización de las mismas, quien estaría seriamente comprometido en la causa, confía y asegura que el firmante estaba obligado por una cuestión de necesidad y por la promesa de un puesto más efectivo.



El Dr. Rafael Briceño, defensor del joven Alexander Doubña, quien está imputado en calidad de autor material del delito de falsedad ideológica de instrumento público, con el delito de peculado en calidad de partícipe necesario en el supuesto peculado en Los Charrúas, mencionó que "él es un muchacho que estaba bajo contrato en la municipalidad, a criterio de lo que él me cuenta y declaró, le propusieron un puesto más efectivo, y supervisaba las obras en su carácter de maestro mayor de obra, de lo contrario se quedaba sin trabajo, así de simple", recordó el abogado.



"Con el tema de los contratos no tienen ninguna posibilidad de pataleo -dijo- el joven estaba pagando su casita, él es casado, tiene hijos chicos, había comprado un autito en la época en que se podía comprar y lamentablemente cayó en las redes y quedó implicado en el caso", reconoció Briceño.



Del mismo modo dijo que "el joven firmaba las certificaciones de obra, de avance y de finalización de las mismas; él vino en su momento y declaró, contó la verdad, la realidad, pero el fiscal entiende de que está probado y yo entiendo que el joven estuvo en una verdadera situación de necesidad, es un pibe que es un ángel, es un pobre chico la situación lo llevó a esto", lamentó el abogado de Doubña.