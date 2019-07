Pilotos advierten que conflicto con el gobierno "termina mal"

El secretario general de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), Cristian Erhardt, sostuvo que la protesta de este jueves no generó demoras en los vuelos.El sindicalista dijo que se trató de una "caminata" por Aeroparque y reivindicó el "derecho de los trabajadores a protestar".Por su parte, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, aseguró que la tensión que existe entre los sindicatos aeronáuticos y el Gobierno "va a escalar y termina mal, porque no se ve voluntad de solución"."Cuando digo termina mal es porque al no tener voluntad de diálogo ni de revertir las políticas equivocadas, profundizan los conflictos. Yo había anticipado que termina mal porque hay una provocación permanente, extranjerizan la aviación, toman medidas perjudiciales para nuestros puestos laborales y la conectividad de los usuarios", sostuvo el dirigente en declaraciones radiales.En ese sentido, Biró expresó que con la protesta de este jueves están "llamando la atención" de la manera que pueden.En vez de paros, el sindicalista señaló que llamarán la atención con "videos en las redes sociales, marchas, proclamas sindicales, anuncios a bordo, asambleas informativas de tripulaciones y pilotos".Además, rechazó que detrás del conflicto haya "intenciones políticas" de los gremios."El Gobierno, al no tener voluntad de diálogo ni revertir las políticas equivocadas, profundiza los conflictos", insistió el gremialista, a quien la Casa Rosada emparenta con el kirchnerismo.