Bordet acordó con el CFI créditos para impulsar producción ovina en Entre Ríos

Tras el encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el titular del CFI, el mandatario señaló que "el sector ovino nos venía reclamando la posibilidad de tener acceso a líneas de créditos y en este sentido lo comenzamos a trabajar con nuestros equipos técnicos junto con los del CFI, y arribamos a este acuerdo".



Precisó que el financiamiento que el CFI otorgará al sector está "en el orden de los 10 millones de pesos y va a beneficiar a muchos productores ovinos de la provincia. Teníamos financiamiento para otras líneas de proyección cárnica, como bovino y porcino; y ahora lo complementamos con el sector ovino".



Por otro lado, comentó que dialogaron con el titular del CFI, "no solo del financiamiento crediticio, sino también del asesoramiento técnico y el seguimiento, lo cual es muy importante porque logísticamente ayuda mucho a los sectores productivos ovinos de la provincia".



Asimismo, añadió que "conversamos sobre distintos proyectos que hoy la provincia lleva adelante, algunos de financiamiento, que tienen que ver con créditos no sólo de sectores productivos, sino también de servicios, como el turístico. Tenemos una cartera del orden de unos 500 millones de pesos, lo cual ayuda mucho a nuestras economías regionales".



En cuanto al sector turístico, mencionó "las campañas de difusión que estamos llevando adelante para promoción turística en nuestra provincia; por ejemplo, en estos días estamos en la Rural de Palermo con un stand que tiene financiamiento del CFI".



"Hemos tenido un apoyo permanente del CFI, por lo cual es importante ponernos de acuerdo para acciones futuras", finalizó respecto al encuentro con Ciácera. Créditos para el sector ovino En el encuentro con el titular del CFI, Bordet acordó la puesta en vigencia de créditos para el sector ovino, que estarán dentro de la Línea de Créditos para la Reactivación Productiva que posee el CFI. El monto a otorgar será de hasta 180.000 pesos, bajo el régimen de garantía a sola firma, con un período de gracia de un año y un plazo de devolución de tres años, y con un tope de interés del 15 por ciento.



De acuerdo a los convenido, los créditos se destinarán a mejora en infraestructura, incorporación de vientres y reproductores, y mejora genética.



El acuerdo al que se llegó con el CFI es fruto de la necesidad y conveniencia expresada por el gobierno de la provincia en cuanto al financiamiento del sector de la producción ovina, ya que estudios realizados han demostrado que existe una tendencia al crecimiento de esta actividad, apareciendo como una opción rentable para establecimientos pequeños y medianos.



Además, se tuvo en cuenta que el consumo per cápita anual de carne ovina es de 1,5 kilogramos, por lo que el potencial de crecimiento, aun considerando el mercado interno, es de gran importancia dadas las características culturales y geográficas que identifican a la provincia.



En ese marco, el gobernador y el titular del CFI coincidieron en la necesidad de otorgar herramientas a este sector, financiando proyectos de inversión impulsando esta creciente industria en la provincia de Entre Ríos. Promoción y desarrollo de la producción ovina en Entre Ríos En los últimos cuatro o cinco años en Entre Ríos se vino dando un aumento paulatino en la producción de carne ovina, que aparece como una de las opciones más rentables para establecimientos pequeños y medianos, favorecidos por factores como las condiciones geográficas y ambientales en el territorio provincial que permiten alcanzar niveles de producción eficientes.



En su gran mayoría se trata de pequeños productores que viven en zonas rurales, ya que en la estratificación de los establecimientos ovinos, se puede apreciar que más del 80 por ciento se concentra en aquellos de baja escala de producción, con un rodeo de hasta 100 ovinos. Celebrarán los 60 años del CFI en Entre Ríos En otro orden, durante el encuentro el gobernador y Ciácera definieron la celebración en Entre Ríos de los 60 años del Consejo Federal de Inversiones, que se realizará el 4 de septiembre, a partir de las 20, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.



Al respecto, Ciácera comentó que en el encuentro con el mandatario "trazamos los puntos finales de un evento que vamos a realizar en Paraná para celebrar los 60 años del CFI. Para nosotros es una satisfacción enorme hacerlo en la provincia de Entre Ríos, donde trabajamos muy bien tanto en cooperación técnica como financiera".



"Vamos a hacer un acto muy importante, donde va a haber un reconocimiento a empresarios, a artistas; ex gobernadores y con la actuación de la sinfónica de Entre Ríos. Realmente va a ser un evento destacado y será el primer acto que hacemos en territorio provincial, de una serie que vamos a llevar a cabo. Lo estaremos haciendo en una provincia muy amigable, con la que trabajamos muy bien", subrayó.