Acompañado por Perotti, Alberto Fernández llevó su campaña a Santa Fe

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó durante su visita a la provincia de Santa Fe que su "mayor anhelo es que después de 4 años la Argentina sea más federal" y subrayó: "No esperen que yo profundice la grieta porque conmigo se termina la grieta".



Acompañado del gobernador electo, Omar Perotti, prometió que durante su mandato "lo que Santa Fe genere va a volver a Santa Fe".



"Vamos a volcar al desarrollo de las regiones lo que el Gobierno gasta en las Leliqs", anunció Fernández y se refirió a la matriz impositiva del Estado nacional al sostener: "Vivimos en una Argentina concentrada, que le hace muy mal a las provincias". Y agregó que "con Omar lo hablamos mucho y él me dio una idea: que es ver provincia por provincia la firma de un compromiso para resolver estos problemas".



Durante su paso por la ciudad de Reconquista, relató que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, le "contó que entre la caída del consumo y el crecimiento de la informalidad en el empleo durante el gobierno de Macri, la provincia cobra 11 meses en coparticipación en lugar de 12. Pierde un mes por año".



"Mi mayor anhelo es que después de 4 años, la Argentina sea más federal. Lo único que me preocupa es trabajar por los argentinos. Sentarme rápido con Omar y los demás gobernadores para ver cómo construimos un país más igual", indicó Fernández.



Además, Fernández subrayó: "Es catastrófico lo que hicieron con los jubilados. Lo vamos a corregir. Hoy un jubilado tiene que elegir si paga la luz o compra el remedio. Una sociedad que maltrata tanto a los abuelos, que trabajaron toda su vida, es una sociedad sin destino. Los condenaron a vivir casi en situación de sobrevivencia. Pero nosotros tenemos un compromiso con los abuelos y abuelas de la Argentina".



Perotti destacó que la presencia de Fernández en Santa Fe es "central". "Sentimos que como provincia hemos estado mucho tiempo desconectados de una relación armónica con la Nación y eso se nota, lo paga nuestra gente. Por lo cual, hay que recuperar tiempo y el estar hoy acá con Alberto tiene que ver con esa línea", indicó.



Y recordó: "A mí me tocó ser intendente cuando él era jefe de Gabinete, veía como los gobernadores tenían en él alguien con quien hablar permanentemente de sus temas".



Además de Reconquista, durante la jornada ambos dirigentes recorrieron junto al diputado nacional Marcos Cleri las localidades de Rafaela y Esperanza y mantuvieron actividades con sectores productivos de la región del norte de Santa Fe.



Parlamentario.com.