"Lavagna ya nos ha sacado de una crisis", dijo Lisandro Gamarra

Lisandro Gamarra precandidato a senador nacional por Consenso Federal, la lista que postula a Roberto Lavagna y Juan Manual Urtubey para la presidencia y vice de la Argentina, estuvo en el programa Entrevistas de Elonce TV para dialogar sobre su propuesta en caso de acceder a una banca en el Congreso Nacional.



"Esta elección nos encuentra en el marco de la coherencia que veníamos planteando y que tiene que ver con un nuevo espacio político, con una nueva alternativa para poder ofrecerle a los argentinos y Lavagna y Urtubey encabezan y representan muy bien esta iniciativa a través de Consenso Federal, un espacio plural donde hay diferentes vertientes políticas que le vienen dando forma e identidad a esta propuesta política", expresó Gamarra.



Sobre los temas que están en estudio en el plano nacional, entendió que una reforma laboral y previsional tienen que estar en la agenda de la próxima legislatura, ya que "no es el momento de tratarlos, primero se deben resolver los problemas internos que tiene el país y uno de ellos es el alto índice inflacionario, la caída del empleo, la falta de producción y en este contexto es donde planteamos que desde el día cero, lo primero que tenemos que hacer ponerle dinero en el bolsillo a la gente y esto no es una frase sino que tiene que ver con una política que apunta a iniciar con una reforma tributaria muy importante".



En este sentido, Gamarra explicó que se debe quitar el impuesto al valor agregado a las pymes, a las pequeñas empresas y productores "para que apliquen este impuesto a la producción, el mejoramiento de los mecanismos productivos y a la generación de empleo genuino. A partir de ahí, entendemos que a economía interna se va a empezar a mover y esto genera como un efecto en cadena, que la inflación empieza a bajar y la Argentina empezará a traccionar nuevamente su aparato productivo".



Sobre este punto, el precandidato recordó que cuando Lavagna integró el gabinete de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, "le dio forma a una cuestión muy similar donde la economía se activó en seis meses y se empezó a recuperar el poder adquisitivo de los salarios".



Por otra parte, y consultado sobre las expectativas de cara a las PASO, Gamarra dio cuenta que en las calles, "vemos un alto porcentaje de indecisión de parte de los entrerrianos y esto se multiplica a lo largo y ancho del país, donde vemos un voto anti-K y un voto anti-Macri. Por eso manifestamos que en estas PASO se animen a votar lo que quieren votar, tienen una opción concreta que es Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. Hace mucho tiempo que los argentinos estamos eligiendo la opción menos peor y en esta elección pueden elegir, votar sin miedo, las PASO son un termómetro que nos permite medir cuáles son las posibles alternativas que vamos a tener en octubre".



"Invitamos a los entrerrianos a que voten a Lavagna, que es el único candidato a Presidente que habla con los hechos porque ya nos ha sacado de una crisis económica y que no se dejen llevar por esa polarización que están enquistando los medios nacionales", dijo finalmente.