El Ventilador: Algunas opiniones sobre la polarización en las elecciones

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

La "polarización" es un concepto que se escucha desde hace tiempo en análisis, encuestas, debates y discursos. Y cuando algunos analistas pronostican un hartazgo de esta lógica por parte de la sociedad, se redobla la apuesta nuevamente y el binarismo parece cosechar aún más adeptos.Incluso en sus propios spots de campaña, una fuerza hace referencia a la otra y viceversa. En el ring de esta contienda electoral, cada uno se para frente al otro sin siquiera tener en cuenta a los demás rivales.Pero esto... ¿es realmente así? ¿Qué interés y monitoreo tienen los candidatos y sus asesores sobre las demás fuerzas?-"Si llega a ganar Cristina vienen a robar. Sino fíjate, estábamos esperando un casco y se llevaban las motos en los camiones. Se viene Venezuela, una pobreza enorme".-"Hablan de votos, pero no de cómo compran los votos los 2 partidos más grandes. Plata y/o bolsones. La campaña de ahora de los K es el hambre, pero ellos se hicieron millonarios y no son capaces de ir a donar eso a los merenderos. No sé trata de cambiar el collar, se trata de dejar de ser perros, como los K tienen a muchos".-"Yo lo que no entiendo es de dónde sacan las encuestas, de verdad. Porque a mí nadie me ha consultado, yo vote al señor Bordet y Bahl, pero para presidente voto a Macri, porque no me convence Fernández-Fernández. Va a manejar Cristinita el país, en mi humilde opinión".-"¿Por qué los Fernández no andan juntos haciendo campaña? Los pobres que votan a la derecha, son como los perros: cuidan la mansión, pero duermen afuera".-"Un auto en Argentina con Macri está 700 mil pesos, ¿vamos a tener que andar en carro? El kirchnerismo atrasa, decían".-"Estoy cansada y ya no quiero atender el teléfono fijo porque siempre es para una encuesta. Yo lo tengo solo para que me llame mi mamá y estamos con enfermos. A las 23 suena, salto para arriba y es una encuesta. La verdad están locos".-"Yo voté a Bordet y Bahl y me dieron un bolsón que no me alcanzo ni para 4 días, pero yo voto a Macri".-"La realidad no me la veo en ninguna encuesta, la veo personalmente. Hay desocupación, mucha desesperación, pregúntense por qué aumento el narcotráfico, el narcomenudeo. Este gobierno es para pocos. Jamás los voté ni los votaría".-"Cuando dicen que lo votarán a Macri no sé qué piensan. Yo nunca viví del gobierno, pero los precios, los remedios, transporte y etcétera. Lo que pasa es que si decís votar a Fernández-Fernández ya es porque tenés un plan o algo. No señores, las cosas están mal, no hay trabajo para la gente, los jóvenes. Yo veo por el futuro de mis nietos. Mis hijos trabajan y no alcanza. Luz, gas y vestimenta? Hablan tantas pavadas. Ojalá esto cambie, acá el pobre es pobre y el rico es rico. Eso es Macri".-"Me parece que a la oposición se le exige siempre más y se los señala de chorros, pero nos desendeudaron. Y al gobierno actual parece ser de guante blanco y está bien. Este nos endeudo otra vez".-"Me aburren hablando de Mauricio Macri o Fernández-Fernández, son los mismos a la hora accionar. Hay encuestas muchos mejores. Espert está midiendo 8 puntos".-"Yo votaría a Macri y Pichetto para que vayan presos ella y sus hijos, Urribarri y Blanca Osuna".-"No puedo creer que a esta altura se tenga intención de votar a Macri. ¿No les importa la deuda eterna? ¿La flexibilización laboral? ¿Rebaja de jubilaciones y aumento de la edad jubilatoria? Ya ha confesado que lo van a hacer para seguir fundiendo y pauperizando al país".-"Este año voto a Espert, el candidato con un archivo de más de 20 años diciendo lo mismo sobre lo mal que está el país. Viva la libertad".-"De todos los candidatos que hay, Espert es el único que resiste un archivo. El resto no tienen cara".-"Los jóvenes queremos otro futuro para Argentina, para no irnos del país. Desde que nuestros abuelos nacieron estamos en crisis. Espert y Rosales para 2019".-"Nada de lo que sucede es nuevo, es historia que se repite hace 80 años. Los jóvenes no queremos ese futuro. Vamos por Espert".