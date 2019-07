El Ventilador: Polarizar o no polarizar, ¿esa es la cuestión?

La "polarización" es un concepto que se escucha desde hace tiempo en análisis, encuestas, debates y discursos. Y cuando algunos analistas pronostican un hartazgo de esta lógica por parte de la sociedad, se redobla la apuesta nuevamente y el binarismo parece cosechar aún más adeptos.



Entre tantos escenarios ciclotímicos ofrecidos por las cientos de encuestas, una cosa se puede saber con certeza: el 80% de todo el electorado nacional concentra su intención de votos en los espacios Juntos por el cambio y Frente de todos.



Incluso en sus propios spots de campaña, una fuerza hace referencia a la otra y viceversa. En el ring de esta contienda electoral, cada uno se para frente al otro sin siquiera tener en cuenta a los demás rivales.



Pero esto... ¿es realmente así? ¿Qué interés y monitoreo tienen los candidatos y sus asesores sobre las demás fuerzas?



Lo cierto es que, en este 80% de concentración de votantes, hoy la pelea es exclusivamente por los 5 puntos que los ubique arriba del 40%, lo que permitiría a cualquiera de los dos frentes acceder al gobierno sin ballotage.



Pero si esto no se logra por macristas ni peronismo unido, los demás frentes pasarán a cumplir un rol fundamental.



Así, frente a un escenario de ballotage cada vez más posible... ¿qué dicen las encuestas sobre el comportamiento de votantes de Lavagna, la Izquierda Unida o Espert?



¿Qué mensajes o declaraciones públicas de apoyo se puede esperar que tengan estos dirigentes sobre los candidatos protagonistas de una segunda vuelta? La economía post PASO Si bien la mayoría de las encuestas y sondeos muestran a la fórmula Fernández-Fernández algunos puntos arriba del oficialismo, la dupla Macri- Pichetto viene creciendo al mismo tiempo desde hace un poco más de dos meses.



Es que, según la mayoría de los analistas, algunos indicadores económicos que dan algo de respiro al gobierno, serían los principales factores para este aparente repunte.



Pero... ¿cuáles son concretamente esos factores?



Por un lado, el Gobierno ha logrado tranquilizar el tipo de cambio aunque, se sabe, a fuerza de una gigantesca tasa de interés real y créditos del FMI para calmar el mercado. Y por el otro, la inflación presenta una leve tendencia a la baja desde hace 4 meses.



Entonces, si el crecimiento en las encuestas se explica con este análisis de la economía, se confirma así un dato que el gobierno viene teniendo en cuenta y muy presente: existe una estrecha correlación entre la tranquilidad en el mercado de cambios y la confianza en el gobierno.



Ahora bien: al mismo tiempo que el oficialismo parece haber encontrado las medidas para contener la ciclotímica economía argentina y asegurarse así frenar la fuga de votantes, son muchas las voces opositoras que se preguntan qué pasará con la economía luego de las elecciones, si es que estas medidas son sólo estrategias temporales.



A poco más de dos semanas de lo que, para muchos, será una gran encuesta nacional de intención de votos, las PASO también son miradas como una gran fecha de inflexión en el comportamiento de la economía.



Más concretamente... ¿qué se espera que puede suceder con el mercado cambiario después del 11 de Agosto? ¿Qué rol cumplen los famosos Mercados en este escenario?



¿Se puede sostener el mismo tipo de medidas que estabilizó la moneda norteamericana, luego de las elecciones de Octubre más allá de quién gane? "El electorado argentino prioriza el bolsillo por sobre la cuestión moral" El periodista Jorge Riani , dijo que "creo que la gente le miente al encuestador. El voto de Fernández puede ser un voto avergonzante porque los medios de comunicación machacan permanentemente en hechos de la corrupción y a nadie le gusta votar eso. Por otro lado saben que con el gobierno actual les ha ido muy mal. Creo que las encuestas pueden estar escondiendo un voto. El electorado argentino creo que prioriza el bolsillo por sobre la cuestión moral. También pasó con Menem".



"Nadie es dueño de los votos y menos en esta elección presidencial. Creo que hay un desconcierto general. Uno puede hacer un análisis de a quién se puede llegar a votar en un posible ballotage. Se puede pensar que los votos de Espert van a Macri", opinó.



Asimismo, indicó que "es cierto que es el oficialismo el que tiene que dar explicaciones pero me da la sensación de que el que está dando explicaciones es el oficialismo anterior. Parece que están explicando todo el tiempo lo que fue la era kirchnerista. El gobierno de Macri, en tanto, habla como si nunca estuvo en el gobierno y se refiere mucho al futuro, prometiendo". "En las PASO hay 10 opciones, no dos" El periodista Víctor González , resaltó que "no son dos los candidatos, son 10, y por lo tanto hay 10 opciones. Cuestionamos la polarización pero al mismo tiempo estamos dentro de la grieta. Hay más candidatos para elegir en las PASO. No creo que Cristina, si asume como vicepresidenta, se vaya a retirar de la política".



"En 1995 la relección de Menem parecía que no llegaba, nadie lo votó y sin embargo ganó con el 48%", comentó.



Asimismo, dijo que "ojalá se dé la Reforma Política y ojalá tengamos un día de elecciones para votar autoridades nacionales, provinciales, municipales. Hay que separar. No es más trabajo. Así se delimitarían perfectamente los temas por los cuales uno va a votar y no se haría la mezcla que pasa ahora".



"Ahora Macri en Córdoba lleva una diferencia de alrededor de 20 puntos pero debería ser más para los intereses de Juntos por el Cambio, porque la diferencia de Córdoba es vital para menguar lo que puedan sacar los Fernández en Buenos Aires. En 2015 la diferencia fue abismal en el ballotage", resaltó.



"Lo de Espert es un fenómeno que se da más en la juventud. No lo entiendo pero creo que es así. Trabaja mucho en las redes sociales. Es un candidato mediático", agregó. "Está bien que las elecciones se hayan hecho de manera diferenciada de las nacionales" El locutor Alejandro Abero , señaló que "el candidato a presidente es Fernández, hombre y es un tipo muy ávido en el poder, no es la ex presidenta Cristina. Ahora los medios sacaron un video de hace un año y medio de Alberto Fernández pecheando con un borracho. La familia hasta le pidió disculpas porque era una persona con problemas de alcohol. Esto es todos los días, siempre sale algo nuevo".



"El macrismo va a comenzar a dar aumentos a una clase la cual ignora sistemáticamente y a la cual ha empujado a la pobreza. Ahora van a repartir unos mangos para que sean más sonrientes", consideró.



Indicó que "está bien que las elecciones en muchas provincias se hayan hecho de manera diferenciada, es una gran libertad. En Entre Ríos Fernández-Fernández sacarían alrededor de 6 puntos de diferencia sobre Macri". "Los modelos económicos en la teoría son todos buenos pero en la práctica no pasa lo mismo" El periodista Javier Aragón , manifestó que "los modelos económicos en la teoría son todos buenos pero en la práctica no pasa lo mismo. Es lo que pasó con el kircherismo y los jubilados, no les pagó el 82% móvil durante 12 años, vetó la ley. Cuando están en el gobierno no cumplen con lo que dicen".



"En Córdoba en las elecciones provinciales al macrismo le fue mal. Pero ahora estuvo cenando Macri con Schiaretti y eso puede influir en las elecciones nacionales", opinó.



Asimismo, dijo que "hay que ver a dónde van los votos de Lavagna, de Espert, porque sabemos que en las generales la elección estará muy polarizada". "Uno es oficialismo y tiene que explicar; el otro es oposición y tiene que proponer"

El periodista Mariano Kohan, indicó que "hay dos lógicas que tienen que ver con que uno es oficialismo y tiene que explicar, defender y mostrar lo que hizo. El otro es oposición y tiene que mostrar sus propuestas y criticar lo que están haciendo. La polarización está dándose en todo el mundo. En Argentina hay dos modelos diferentes: uno liberal, confiando en lo extranjero; y el otro es un keynesianismo nacional, que busca mejorar los salarios de los trabajadores, cuidar a los jubilados, las pymes".



"Alberto Fernández dice en que hay cosas en las que todos los argentinos estamos de acuerdo y hay que rescatarlas y fortalecerlas. Así lo hicieron cerrando acuerdos con quienes fueron opositores de Cristina durante la etapa anterior, entendiendo que es una nueva etapa", remarcó.



Asimismo, opinó que "hay encuestas que dan entre 10 y 12 puntos de diferencia a favor de Fernández-Fernández en la provincia de Buenos Aires. Córdoba en 2015 tuvo 53% Macri, 20% Massa y 19% Scioli. Hoy hablar de 15% o 20% en favor de Macri es que Fernández está recuperando 10 puntos o más".