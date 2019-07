Asesinada por $110: El comisario Maslein y la ministra Romero evalúan acciones

Importantes avances

Hallar a los culpables

Disminuir la violencia

Analizar las cámaras

Deterioro social

La Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, adelantó su viaje -que originalmente estaba previsto para la semana próxima- y este miércoles por la mañana arribó a Concordia acompañada por el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, para mantener un encuentro de trabajo con jueces de garantía, fiscales, la cúpula policial y autoridades municipales, aunque en la reunión no estuvo presente el intendente Enrique Cresto.La idea esa articular acciones y reforzar estrategias en materia de seguridad en la ciudad. Durante el encuentro, adelantó que este jueves llegarán las respectivas ministras de Salud y Desarrollo Social.Por su parte, el jefe de policía de la Provincia, Gustavo Maslein, dijo que han podido localizar a algunos testigos del homicidio de Mariela Costen. No obstante, sostuvo que mucho no quiere hablar porque el caso está en manos de la fiscalía que es la que lleva la investigación adelante con la colaboración de Policía. "Para eso destacamos desde el primer momento al director de Investigaciones, al personal de homicidios, personal de Inteligencia Criminal para analizar distintas cámaras y donde están trabajando con un avance importante", expresó. El trabajo de la Policía es relevar las cámaras particulares de los domicilios en la zona donde se produjo el asalto mortal. "Hay avances importantes", dijo.Maslein señaló que resolver un hecho grave en las primeras horas, como el asalto y disparo a la cabeza a un cliente de un drugstore de avenida Tavella, es importante dado que el resultado inmediato "descomprime muchísimo y se les puede dar un resultado a las víctimas, a los familiares y a la sociedad en sí". Pero admitió que "a medida que pasan las horas se dificulta el esclarecimiento". No obstante, recalcó que el trabajo policial se basa en las pruebas que se reúnen y se trata de una labor que lleva mucho tiempo. "Lo importante es tener un resultado de cada hecho", dijo.En el marco de la visita y conferencia de prensa de la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, a la Jefatura de Policía de Concordia este mediodía, sostuvo: "hemos tenido dos hechos muy violentos en los últimos días que nos preocupan y mucho'.Además, la ministra sostuvo se iban a dar una vuelta por la Comisaría 10º para ver que falta para su inauguración. Y dejó en claro que la proliferación de armas es un tema que les preocupa y eso se lo transmitieron a los fiscales y jueces."Hay que disminuir la violencia en los delitos callejeros, contra la propiedad. Si a eso le agregamos armas y consumo de sustancia, el combo es explosivo", dijo.Más adelante, Romero añadió que mañana estará la ministra de Salud y Desarrollo Social, Sonia Velázquez, que aborde la situación social que se debe atender. "Y a veces genera situaciones problemáticas", dijo.Por su parte, Maslein dijo que faltan cámaras de vigilancia en la zona de avenida Eva Perón, a la altura donde se produjo el hecho, pero recalcó que antes no había ni una y ahora hay 70 y están trabajando con la municipalidad para seguir colocando en la vía pública y, simultáneamente, agradeció la colaboración de los vecinos que cuentan con sus cámaras domiciliarias. "Las han volcado para el análisis", dijo.Asimismo, recordó que hubo una licitación para implementar el 911 en Concordia pero se cayó. "Por eso buscamos la alternativa con la municipalidad que colaboró muchísimo en la implementación de cámaras. Tenemos el espacio físico, preparamos a los operadores que están trabajando. Seguimos con el 101 con un sistema de grabación que nos ha dado muy buenos resultados", dijo."Tener un sistema 911 como el que tiene Paraná es carísimo. Quizás a futuro también se pueda extender a Concordia pero estamos con lo que hay y hemos tenido muy buenos resultados", dijo Maslein.Por otra parte, el Jefe de Policía dijo que falta personal en toda la provincia, no solo en Concordia. "La provincia ha crecido demográficamente, la situación social se ha agravado en todos lados a nivel nacional. Eso conlleva en muchas ocasiones al deterioro de las castas sociales, el consumo de estupefacientes y eso enlaza en el delito", sostuvo.Más adelante, mencionó que tuvieron mucha demanda para ingresar a la fuerza. "Incorporamos en un mes 200 hombres en Villaguay de una demanda de 2.000 que había. Se hizo un gabinete psicológico, se ve el perfil del hombre, se hace un examen físico-teórica para el ingreso", dijo. "Hicimos un pedido para que nos apruebe la creación de vacantes. Ya lo tienen las cámaras legislativas para su aprobación y está en la parte de economía", sostuvo.

Siguen trabajando

Optimizar los recursos

"Estamos trabajando, estamos relevando las cámaras de particulares que están en el lugar y están surgiendo algunos elementos que podrían ayudar a resolver el hecho, se está trabajando con la gente que vino de Paraná", dijo el coordinador de los fiscales de Concordia, José Costa. Además, sostuvo que no se han ordenado ningún allanamiento hasta la fecha. Al mismo tiempo, indicó que recibieron el testimonio de una persona que estaba en esa zona en forma circunstancial. "En base a eso estamos trabajando", dijo.Por su parte, el viceintendente Armando Gay dijo que veían con suma preocupación la ocurrencia de dos hechos de gravedad ocurridos a pocas horas uno de otro. De la misma forma, agradeció la presencia de los funcionarios policiales de Paraná en la ciudad para que esclarezca el homicidio de la firma más rápida posible y, al mismo tiempo, poder transmitirles las aristas complejas que tiene la situación. "Queremos ver de qué manera podemos optimizar los recursos que tiene la Policía", dijo. Asimismo, se solidarizó con la familia de Costen.