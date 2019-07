Dujovne salió a responder las críticas de Alberto Fernández al gobierno

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró que el kirchnerismo "nunca desendeudó" al país y lo acusó de dedicarse a "saquear al Banco Central y negarle recursos legítimos" a las provincias, al salir al cruce de críticas que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, formuló contra el gobierno.



El ministro, a través de su cuenta de twitter, respondió a Fernández, quien había sostenido que el gobierno de Cristina Kirchner "dejó tres problemas, el cepo, el déficit fiscal y la inflación", que Mauricio Macri agravó.



El candidato presidencial del Frente de Todos había acusado a Macri de quitar "mal e irresponsablemente" el cepo, generando una inflación del 40%, que en materia de deuda "le deja al próximo gobierno una soga al cuello, porque se endeudó hasta el 93% del PBI".



Fernández dijo que hoy la inflación "es del 55% y Cristina (Kirchner) la dejó en 25%" y sostuvo que el anterior gobierno dejó un "déficit fiscal del 1,8% del PBI, dicho por el INDEC de (Mauricio) Macri, y hoy llega al 6,5%".



El ministro señaló que "la deuda creció por el déficit que nos dejaron" y que "de haber tenido equilibrio primario, como el que lograremos este año, la deuda neta sería del 25% del PBI y los intereses del 1,8%".



Dujovne respondió que "si de deuda hablamos, nadie se olvida, Alberto, que el kirchnerismo nunca se desendeudó. Se cansaron de pedirle dólares a Venezuela, saquearon el Banco Central y dejaron 40.000 millones de dólares de deudas pendientes".



"Qué decirte de la inflación de 2015. Eso era con cepo y tarifas pisadas, lo que nos dejó reservas netas negativas y desabastecimiento energético. Hoy el tipo de cambio es competitivo y normalizamos las tarifas, que era lo que vos pedías allá por 2015", sostuvo Dujovne.



También cuestionó las cifras de déficit fiscal que mencionó Fernández, al señalar que "hablás de un déficit de 6% del PBI hoy. No sé quién te da esos números, Alberto".



Agregó que el déficit de la Nación "será 0%, más intereses de 3,2%. Las provincias están en equilibrio. O sea, Nación más Provincias: 3,2% del PBI. Te recuerdo que en 2015 el déficit primario fue 3,8% del PBI, pero hay que sumarle las boletas que no contabilizaron y que dejaron sin pagar".



Dujovne le pidió a Fernández hablar "con propiedad" y agregó que "el resultado fiscal está medido por Hacienda, no por el INDEC (el que interviniste como jefe de Gabinete). 1,8%? Pero eso incluye las rentas de ANSeS y la plata que le sacaban al Central, a tasa 0%".



El ministro afirmó que "el kirchnerismo les negó recursos legítimos (a las provincias), lo que las llevó en 2015 a tener un déficit primario de 1% del PBI".



