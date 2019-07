Cambiemos Paraná prepara la campaña de cara a las PASO

La reunión tuvo lugar en la sede provincial del Pro y contó con la presencia de dirigentes locales; el Diputado Provincial, Esteban Vitor, la Diputada Provincial, Maria Alejandra Viola, el Concejal y ex Candidato a Intendente Emanuel Gainza, el Intendente de San Benito, Exequiel Donda, el dirigente peronista, Juan Domingo Zacarias, la titular del Inadi, Silvia Campos, los concejales electos Maximiliano Rodriguez Paulin y Desiré Bouzá, entre otros.



Vitor afirmó que "es momento de estar juntos, los entrerrianos no queremos volver atrás. Estoy convencido de que vamos a defender la boleta completa en cada ciudad porque somos muchos los convencidos que este camino, por acá es el futuro"



A su vez, el concejal Emanuel Gainza junto a la Presidente del Bloque de Diputados de Cambiemos María Alejandra Viola, tras dar de baja sus candidaturas a diputados nacionales por no recibir el pegado con la boleta de Macri sostuvieron que "fue una decisión de todo el equipo de acompañar la boleta que encabeza Macri, De Angeli y Lena. No queríamos poner en riesgo la reelección del presidente" concluyeron.



Es las redes sociales se pudo ver videos de apoyo que le enviaron al Presidente de la Nación; "Desde Paraná te mandamos muchas fuerzas para que sigamos cambiando juntos el país. Recién terminamos la reunión para salir a defender con toda la reelección".