"Al problema no lo genera el argentino que compra dólares para irse de viaje"

Invitado por el periodista Joaquín Morales Solá, disparó contra el Gobierno, habló sobre su relación con Cristina Kirchner y pidió "terminar con la grieta".



Sobre Cristina Kirchner afirmó: "Ella entendió que el país necesitaba una presidencia distinta a la que ella podía expresar. Cambió para bien", subrayó. "La relación con Cristina Kirchner si ganamos va a ser tan buena como la de hoy", dijo además.



"En algún momento llegamos a la conclusión de que yo era la mejor opción para la presidencia. Cristina es una dirigente de gran magnitud y es alguien que quiere colaborar para sacar a la Argentina de esta situación".



Otro de los puntos que Fernández criticó fue la división entre los argentinos por la política. "Este juego de la grieta ha dejado gente de ambos lados, tenemos que parar", indicó en referencia a la falta de tolerancia. A su vez, disparó contra el oficialismo: "Macri explotó la grieta políticamente como ninguno".



En otro tramo de la entrevista, aseveró: "Los capitales golondrina generan este problema que tenemos. No lo genera el argentino que compra dólares para irse de viaje. Lo genera centralmente un sistema que favorece el juego de los capitales golondrina, de la bicicleta financiera".



"Cuando estuvimos en el gobierno reglamentamos el funcionamiento de estas inversiones. Y cuando vienen estas inversiones se tienen que quedar un año, el 30 % tienen que ir a los bancos, con el 70 % que hagan lo que quieran y a mí me permitían controlar para que no produzcan desequilibrio. A esa norma que impulsó Lavagna se la copiamos a Chile. Funcionó hasta que llegó Dujovne y la levantó", resaltó el precandidato a Presidente. El vínculo con el periodismo La nota, reflejó el vínculo de Alberto Fernández con el periodismo, luego de sus cruces con Mercedes Ninci, con Jonatan Viale y con Mario Pereyra.

"Usted me conoce hace varios años, Joaquín, muchos años me elogió cuando me planté ante Cristina", aseveró. "Planteo las cosas muy honestamente: Si algo me molesta, contesto francamente que me molesta. Pero eso no es una ruptura con el periodismo. Yo lo respeto muchísimo, pero a veces se ejerce de una manera que se hace muy difícil".



Y agregó: "El derecho de expresión lo tienen todos, pero un periodista no tiene derecho a llamarme mentiroso ni a declararse opositor mío y pretender hacer un reportaje franco".