Alberto se mostró con Kicillof y prometió medicamentos gratis para los jubilados

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió hoy que si llega al Gobierno va a impulsar una ley que garantice la gratuidad de los medicamentos para los jubilados "porque el Estado los va a subsidiar" al 100%.La promesa de campaña tuvo lugar durante un acto ante integrantes de más de 90 centros de jubilados de Lomas de Zamora que compartió con el precandidato a gobernador del peronismo, Axel Kicillof, y con el intendente local, Martín Insaurralde."Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan medicamentos y el Estado los va a subsidiar", se comprometió. .Señaló que de esa manera se va a poder "reponer la pérdida real que han sufrido los jubilados"."Lo vamos a hacer cuando lleguemos al Gobierno. En esa Argentina nueva, quiero asumir el compromiso delante de todos ustedes, los jubilados van a tener el lugar que merecen, no es posible que no le podamos garantizar dignidad a los que toda su vida trabajaron. Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable", sostuvo el ex jefe de Gabinete.Fernández destacó que tiene pergaminos suficientes como para cumplir con las promesas asumidas ya que fue un actor relevante en los logros de la gestión de Néstor Kirchner, pero pidió que lo "ayuden" a lograr los objetivos."No fuimos solo nosotros los que recompusimos el salario de los argentinos, los que generamos trabajo, los que hicimos que la Argentina crezca a un ritmo del 8% anual, ni los que bajamos la pobreza del 60 al 25 %, lo hicimos entre todos. Ayúdenme porque otra vez lo vamos a hacer entre todos. Y todos tendremos la recompensa de vivir en un país digno", finalizó.A las 17:00, el precandidato presidencial participará de un Encuentro Abierto de Cultura en el auditorio central de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en el centro porteño.En tanto, el martes tomará un vuelo a La Rioja, donde le dará continuidad a sus recorridas proselitistas por el interior del país: será recibido por el gobernador Sergio Uñac.