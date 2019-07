Bordet comenzó a trabajar las pautas presupuestarias para el 2020

El gobernador Gustavo Bordet comenzó a trabajar con su equipo de gobierno las pautas presupuestarias del 2020 atendiendo a la necesidad de seguir reforzando las partidas destinadas a las familias más vulnerables en salud, contención social y políticas alimentarias.



En la reunión de gabinete, que encabezó este lunes el mandatario, se acordó profundizar el trabajo territorial.



En el encuentro, Bordet instó a sus funcionarios a seguir administrando el Estado con un criterio de austeridad y cuidado de los recursos públicos, en el marco del equilibrio fiscal logrado en los últimos meses sin tomar endeudamiento.



Al finalizar la reunión, el ministro de Economía, Hugo Ballay, contó que se analizó la evolución del ejercicio actual "donde ya tenemos más de la mitad del año ejecutado y donde presupuestaria, económica y financieramente sostenemos este equilibrio que el gobernador propuso y para el cual trabajó mucho desde el primer día de su gestión".



"Esto es lo que volcamos a cada uno de los funcionarios, con énfasis en el cumplimiento en tiempo y forma, que este mes no solamente fue con el pago de haberes los cinco primeros días hábiles, sino incluido también en los tres días posteriores el pago del Sueldo Anual Complementario. Todo esto sin recibir ningún tipo de ayuda y sin endeudamiento, exclusivamente con recursos con que cuenta la provincia a partir de este ordenamiento", destacó Ballay.



Por otro lado, comentó que "cada uno de los ministerios, organismos y demás acercarán al Ministerio de Economía un detalle de la deuda que el gobierno nacional tiene con ellos".



Al respecto, mencionó que la idea es con esa información hacer el reclamo correspondiente ante los organismos nacionales respectivos y ante el Ministerio del Interior sobre la deuda que existe con Vialidad provincial, con el IAPV, la Secretaría de Energía, Salud, a Desarrollo Social y a Gobierno. "En el caso del Ministerio de Gobierno, por ejemplo, al Servicio Penitenciario por la utilización de las cárceles de Entre Ríos con presos nacionales es un convenio que habitualmente se pagaba y hace tres años que no recibe pago y al servicio lo seguimos prestando", indicó.



Aclaró que "los reclamos son administrativos, para insistir y defender como siempre lo hicimos con el gobierno nacional, los derechos de los entrerrianos". Contención social y sanitaria

Por su parte, la ministra Laura Stratta sostuvo que "hay un contexto social difícil, complejo". "El gobierno provincial viene haciendo intervenciones en cada uno de los territorios de manera interministerial e intersectorial pero queremos profundizar esa mirada y trabajar en red con los municipios para poder generar respuestas integrales a las demandas sociales que están en aumento", expresó la ministra.



Además, agregó que "hay decisiones que ha tomado el gobierno nacional que golpean fuertemente los sectores más vulnerables de la sociedad y ahí siempre está el Estado provincial presente generando o diseñando políticas que puedan mitigar estas situaciones que se presentan en nuestra sociedad. Saldremos a trabajar fuertemente en los 17 departamentos, cada una de las áreas del gobierno, en articulación con los municipios, por eso la necesidad de compartirlo en la reunión de gabinete", afirmó.



Luego indicó que "esto de ponerlo en común tiene que ver con la mirada del gobernador de poder trabajar en red, en equipo y sobre todo de poder acompañara a los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan que fortalezcamos las estrategias, que tengamos el presupuesto adecuado y que podamos ponerlo en acciones concretas al servicio de las comunidades".



Stratta precisó que hay varias aristas que rodean esta situación, "nosotros hemos sentido mucha demanda en el marco de las políticas alimentarias en cuanto a las estrategias de abordaje y acompañamiento, pero también en la economía social, en la agenda de la mujer, la juventud, discapacidad. Hay una demanda que la sentimos, no sólo de parte de los intendentes sino también de parte del entramado social que necesita estas intervenciones".



Por último, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, dijo que "como lo vienen haciendo desde el inicio de la gestión, y teniendo en cuenta que la salud está entendida como un bien social, vienen planificando y desarrollando estrategias conjuntas con Desarrollo Social. En ese marco, lo que buscamos es fortalecer una estrategia que ya está planificada en los territorios a través de nuestras referencias y coordinadores de las distintas áreas".



Agregó que además "el invierno afecta mucho a la población más vulnerable y en ese sentido, estamos atravesando la semana epidemiológica y hemos tenido cuadros muy específicos que se han presentado ante lo cual el gobierno provincial está fortaleciendo con recursos nuestra unidades sanitarias, hospitales y centros de salud, que actualmente están trabajando a cama caliente. Allí es donde se ponen en marcha los planes de contingencia, las salas de intervención abreviadas y se refuerzan nuestros cuadros sanitarios que tenemos que fortalecer con los determinante que inciden en el proceso de salud".



"Mancomunar esfuerzos con políticas públicas integradas como Desarrollo Social y Educación, es decir, estar ahí como Estado con presencia, sin dejar de lado la responsabilidad", afirmó Velázquez, antes de agregar que "las medidas socioeconómicas que lleva adelante el gobierno nacional interpelan fuertemente a los sectores más vulnerables".



"Desde la cartera sanitaria la semana pasada nuevamente tuvimos que poner en marcha una herramienta legal, que es la carta documento", contó Velázquez y aclaró que "no queremos estar reclamando por carta documento, pero sí hacernos oír con una voz institucional y también plantear instancias desde el marco jurídico, porque hay un abandono desde el gobierno nacional para las políticas y los estados provinciales".



"Es acá cuando el gobernador refuerza la apuesta, pone un Estado en marcha y seguimos invirtiendo en la contención de los sectores más vulnerables", acotó.



Estuvieron presentes los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta, de Economía, Hugo Ballay, de Gobierno, Rosario Romero, de Salud, Sonia Velázquez, de Planeamiento, Luis Benedetto, y el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider.



También participaron la senadora nacional, Sigrid Kunath, los diputados nacionales, Julio Solanas y Mayda Cresto, el senador por Concordia, Ángel Giano, y el diputado provincial, Juan Reynaldo Navarro.