Preocupación en Gualeguaychú por la nueva pastera en Uruguay y la hidrovía

El secretario de Desarrollo Social y Salud de Gualeguaychú, Martín Roberto Piaggio, junto al secretario del Concejo Deliberante, Dr. Leandro Miguel Silva, participaron de la reunión del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay (ex Comité Binacional de Hidrovía), que tuvo lugar en la sede de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en Paysandú, organizada por la presidencia de la Cámara de Representantes y el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Durante el encuentro, Piaggio expresó "Debemos interpretar el río Uruguay como un bien natural. Hemos escuchado en las disertaciones que se pone mucho ímpetu en el aspecto económico. Debemos cambiar de foco. El desarrollo económico debe integrarse pero en función, siempre y necesariamente, de una perspectiva de los derechos humanos, de la salud. La cuenca va mucho más allá de una hidrovía. Es alarmante que limitemos su trascendencia sólo a un aspecto económico o comercial." y agregó "Obviamente, si hablamos de la cuenca debemos manifestar nuestra preocupación por la instalación de UPM 2. El río Negro forma parte de la cuenca del río Uruguay, y no se ha llamado a la consulta previa como está establecido ni se ha presentado el proyecto en el seno de la CARU."



El ex Comité Binacional de Hidrovía es un espacio que cuenta con 10 años de trayectoria, y si bien no se encuentra estatuido formalmente, participan de él organismos de distintos estamentos estatales, tanto de la margen uruguaya como argentina del Río Uruguay. La cuenca involucra dos tercios de los territorios de Uruguay (contando los ríos Cuareim, Arapey, Daymán, Queguay y Negro y sus respectivos afluentes); el litoral de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones de Argentina; y la mitad de la superficie de los estados brasileros de Río Grande del Sur y Santa Catarina (donde nace el río).



Del seminario participaron también el intendente de Concepción del Uruguay y presidente pro témpore del Comité, José Lauritto; el coordinador del Comité, Daniel Bentancur; la presidenta de la Cámara de Representantes del Uruguay, Cecilia Bottino; el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo; el vicepresidente del Congreso de Intendentes, Oscar Terzaghi; y por la Escuela de Gobierno de la Cámara de Representantes la diputada Lilian Galán. (Radio Máxima)