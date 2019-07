Kisser y la Lista Futuro Entrerriano recorrieron Gualeguay

"A los radicales nos gusta resolver democráticamente la cuestión de las candidaturas, por eso, luego de ajustarnos a lo que se indicó en la Convención nacional y en el Congreso provincial, vamos a primarias con esta boleta que tengo el honor de encabezar. Ya estamos plenamente abocados a la campaña y recorriendo la provincia; debo decir que estoy gratamente sorprendido por la recibimiento que encontramos al hablar con radicales y amigos de ideas afines en todos los lugares a los que vamos", dijo el precandidato a senador nacional.



La jornada finalizó con una conferencia de prensa ofrecida en el comité radical local.



Al explicar el contexto de surgimiento de Futuro entrerriano, Kisser explicó que "nuestra lista está encabezada por radicales porque hemos escuchado a los correligionarios que se sentían de alguna manera ninguneados y que pedían mayor consideración dentro de la coalición que gobierna a nivel nacional. Coincidimos en que la UCR se merece un mejor lugar, tener otro rol en la coalición; no por capricho sino por su volumen político y por su desarrollo territorial", dijo. Y enfatizó en que "esto no se puede negar, es lo que permitió que muchas localidades, comunas y juntas de gobierno hoy sean gobernadas por Juntos por el Cambio. Hemos hecho un aporte y queremos que se reconozca. No hablamos de cargos, aunque eso también se juega, por supuesto. Hablamos fundamentalmente de participar en las decisiones".



"Cómo defender a este gobierno, me dicen. Las cosas no son fáciles pero hay mucho para mostrar. A veces somos de memoria frágil y nos olvidamos de la situación en 2015, con cepo, default, pero, de a poco, se fueron dando las condiciones para que el campo, que es un gran generador de divisas, tenga un repunte. Hay obra pública como nunca antes, a pesar de la crisis, se corrigieron los escandalosos sobreprecios, hay mayor transparencia, se han aprobado leyes significativas en ese sentido".



"También hay que resaltar algo muy importante que tal vez no se nota, como es la división de poderes; hasta hace poco el presidencialismo exacerbado corrió los límites previstos y se inmiscuía en el ámbito legislativo y judicial. La corrupción era moneda corriente. En la dimensión social no se cumplieron las profecías que anunciaban que se anularían las ayudas sociales; no sólo eso no sucedió sino que, al contrario, los sistemas han mejorado, se han eliminado intermediarios, se han ampliado partidas y se sancionó la ley de la Asignación Universal por Hijo, que antes estaba sostenida por un decreto".



Por otro lado, Kisser puntualizó que "Entre Ríos es una de las provincias más beneficiadas por la nación en cuanto al aporte federal de recursos. Recordemos que nuestra provincia terminó en 2015 con arcas exhaustas y este gobierno nacional efectivizó anticipos de coparticipación para que se paguen sueldos y jubilaciones. Debemos decir, a pesar de la situación de la provincia, que el gobernador Bordet no se atrasó nunca en esa función básica".



Resaltó también que "conocemos la provincia, la hemos transitado innumerables veces, conocemos sus necesidades. Por eso queremos recuperar para el legislador esa visión que permite anticiparse a los problemas y no llegar cuando el siniestro ya ocurrió. Hay que terminar con legislador que se queda sentado en Buenos Aires esperando a cobrar. Para eso queremos llegar a Congreso nacional", concluyó. Todos los candidatos De la recorrida por Gualeguay participaron los integrantes de la lista 502 A Futuro Entrerriano: los precandidatos a senadores nacionales Raymundo Kisser y Adriana de la Cruz; y los precandidatos a diputados nacionales Leandro Arribalzaga, Mariana Lamboglia y Julieta Carrazza.



Ante los micrófonos de LT38, Adriana de la Cruz manifestó "el placer de compartir este proyecto con dirigentes tan talentosos como Raymundo Kisser y Leandro Arribalzaga. Me siento muy cómoda y me compromete a trabajar por temas tan postergados como importantes, como revalorizar el ferrocarril, fomentar las pymes y cooperativas y poner en agenda los derechos de la mujer entrerriana".



A su turno, Mariana Lamboglia resaltó como "un acto de madurez política que se haya formado esta Lista porque el objetivo común es poner en el centro a los entrerrianos. Llegaremos al congreso de la nación pero no seremos embajadores del gobierno nacional ni gestores del gobierno provincial".