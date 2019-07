Con la Tarifa Eléctrica Social la provincia asiste al 26% de los usuarios

Destinado a las familias más vulnerables, así como también a personas con problemas de salud, clubes deportivos, salas culturales, escuelas y sectores productivos, la tarifa social eléctrica que sostiene el gobierno de Entre Ríos asiste al 26 por ciento de los usuarios. Se garantiza de este modo igualdad y calidad en el acceso al servicio eléctrico en toda la provincia.







Por decisión del gobernador Gustavo Bordet, desde enero de 2019 la provincia se hizo cargo de la Tarifa Eléctrica Social que dejó de subsidiar la Nación. El total de beneficiarios ascendió este año a 29.010 usuarios entre los que se encuentran clubes deportivos, escuelas, salas cualturales y sectores productivos.







Actualmente son 370 los clubes que disponen de este beneficio, y 73 las escuelas. Además el programa comprende a 226 industrias y 375 establecimientos emprendimientos productivos. Asimismo, la TSE alcanza a 16.779 familias; 10.561 jubilados y 626 a usuarios con problemas de salud. Sólo en 2019 se instalaron 917 nuevos pilares para servicio eléctrico domiciliario, y se otorgaron 1758 nuevas tarifas a familias.







En 2019 la cobertura de la TSE alcanzó a toda la provincia. En Paraná y zonas vecinas fueron 1254 los pedidos atendidos, y en el departamento San Salvador 60. En Los Charrúas, Chajarí y La Criolla fueron 104, en Concepción del Uruguay son 504; en Diamante, Crespo y Las cuevas alcanza a 69. En tanto, en Gualeguay los beneficios fueron 250; en San José de Feliciano 128; y llegaron a 220 en Colonia Avigdor, María Grande, Bovril, Alcaraz, Santa Elena y Piedras Blancas. En Ibicuy, 90; Federal, 116; en Nogoyá, Hernández y Maciá llegaron a ser 85. Son 65 en Villaguay, 82 en Colón y 94 en Federación.







Con esta decisión del gobernador Gustavo Bordet, la provincia evitó que los usuarios residenciales de menores recursos queden expuestos a un estado de total vulnerabilidad al verse obligados a abonar costos en las nuevas facturas de luz que registran incrementos incesantes. Cultura y deporte En ese marco, la provincia subsidia las salas culturales de hasta 300 butacas con una reducción de la tarifa eléctrica. "Las que cuenten con un acuerdo de contraprestación tienen una reducción del 35 por ciento en su factura eléctrica y, sino hay un acuerdo de prestación, es del 30 por ciento", precisó oportunamente el secretario de Energía, Jorge González.







En el caso de los clubes deportivos se hace a través de una tarifa subsidiada que ronda el 35 por ciento, y la provisión de calefones solares. Actualmente son 300 los clubes entrerrianos alcanzados por este beneficio.







Estos sistemas de beneficios sociales comprenden los siguientes programas:







1) Tarifa Eléctrica Social (TES): Aplicable a clientes residenciales según nómina aprobada por la SEER (Secretaría de Energía de Entre Ríos). Establecida por el Decreto 5611 del 2008, en el mismo se definen tres tipos de subsidios. Este decreto indica que estos clientes están exentos del pago del recargo Tarifario Provincial FDEER. Además según indica Dec.2431 GOB, también están exentos del pago de la Tasa Municipal y/o Alumbrado público prorrateado.







a) Tarifa eléctrica social para Jubilados: Son requisitos para ingresar en este beneficio ser jubilado y/o pensionado, percibir menos de 1,5 veces el haber mínimo. Se bonifica 130 kWh valuados al precio del primer escalón del cuadro tarifario vigente. Para los casos en que los clientes consuman menos de esta cantidad de kWh el tope bonificado está dado por: el valor de los 130 kWh o por el importe al que ascienda el básico de la factura. En la factura aparece el concepto: Tar. Eléctrica Social Jubilados Dec.N°5611/08 GOB.







b) Tarifa eléctrica social para Familias de hasta 4 integrantes: Son requisitos para ingresar en este beneficio poseer un grupo familiar de hasta 4 personas, acreditar escasos recursos económicos y una serie de necesidades básicas insatisfechas que se documentan en un relevamiento socio-económico realizado por un profesional en Asistencia Social, propio de la Distribuidora o bien de Acción Social Provincial y/o Municipal. Se bonifica 200 kWh valuados al precio del primer escalón del cuadro tarifario vigente. Para los casos en que los clientes consuman menos de esta cantidad de kWh el tope bonificado está dado por: el valor de los 200 kWh o por el importe al que ascienda el básico de la factura. Si fuera necesario se subsidia el costo del pilar y del derecho de conexión. En la factura aparece el concepto: Tarifa Eléctrica Social Dec. N° 5611/08 GOB.







c) Tarifa eléctrica social para Familias con más de 4 integrantes: Son requisitos para ingresar en este beneficio poseer un grupo familiar de más de 4 personas, acreditar escasos recursos económicos. Se bonifica 200 kWh valuados al precio del primer escalón del cuadro tarifario vigente y 50 kWh valuados al precio del segundo escalón. Para los casos en que los clientes consuman menos de esta cantidad de kWh el tope bonificado está dado por: el valor de los 250 kWh o por el importe al que ascienda el básico de la factura. Si fuera necesario se subsidia el costo del pilar y del derecho de conexión. En la factura aparece el concepto: Tarifa Eléctrica Social Dec. N° 5611/08 GOB.







2) Programa Inclusión al Consumo de Energía Eléctrica: Aplicable a usuarios de energía eléctrica de escasos recursos, que no gocen del mismo y/o se encuentren en condiciones irregulares. El beneficio consiste en subsidiar la instalación del pilar domiciliario, el derecho de conexión y un consumo de hasta 220 kWh/bimestrales. Se facturará el excedente hasta 370 kWh/bim al costo del primer escalón del T1R. El Decreto es el 5611 del 2008. En la factura aparece el concepto: Sub. Programa Dec. 5611/08 GOB.







Cabe aclarar que el subsidio se efectiviza a través de las prestadoras del servicio. En la provincia son 18 cooperativas eléctricas y la mayor distribuidora en el territorio provincial es Enersa.







Por otro lado, y en el marco de políticas inclusivas y la generación de mejores condiciones de vida para los entrerrianos, el programa de Inclusión al Consumo de Energía busca terminar con conexiones eléctricas clandestinas. Así se garantiza mejores condiciones de prestación y más seguridad a las familias que no gozaban del servicio o que estaban usufructuándolo en condiciones irregulares. Los beneficiarios surgen de un censo realizado por un grupo de gestión barrial que está acreditado ante la distribuidora y conforma un equipo junto al profesional en Trabajo Social acreditado ante la Secretaría y eventualmente un representante de comisiones vecinales u ONG habilitadas. Se subsidia la instalación del pilar domiciliario, el derecho de conexión y un consumo de hasta 220 KWh bimestrales al precio del primer escalón del cuadro vigente.







3) Tarifas para la salud: También en el marco de la inclusión; se bonifica el consumo a clientes de escasos recursos económicos afectados por problema de salud que requieran de la utilización de equipos de alto consumo eléctrico. Aplicable a clientes residenciales según Dec. 817/2003, Res. Nº 038, Res. Nº 058, Res 273/08, Res. Nº 044/09 y Res. 131/09 de la SSP. El subsidio consiste en un descuento equivalente al monto de 800 kWh bimestrales, o 400 kWh bimestrales según se defina de acuerdo a los consumos de los aparatos eléctricos necesarios para la atención de la salud, están exentos del pago de la Tasa Municipal y/o Alumbrado público prorrateado. En la factura aparece el concepto Sub. Tar. Eléctrica Social 6428/05-Salud 817/03. La medida está destinada a reducir el importe básico de la factura, antes de la aplicación de impuestos tasas y contribuciones.







4) Subsidio a instituciones educativas de gestión privada: Este subsidio fue concebido para acompañar a aquellas instituciones educativas de gestión privada que llevan adelante una tarea de formación y contención, ya sea a través de comedores, jornada completa, talleres, asilos y cualquier modalidad que amerite su incorporación. Se bonifica el 27 por ciento sobre el básico y están exentos de tasas e impuestos.