ATER desmintió que proyecte reducir un adicional y difundió a cuánto asciende

Trabajadores de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) protestaron esta mañana en reclamo del recorte que podría sufrir un adicional que perciben. Por tal motivo,Tras el reclamo que ocasionó inconvenientes para circular en la ciudad de Paraná, desde ATER emitieron un comunicado para aclarar la situación. El escrito fue enviado ay en demanda de supuestas mejoras salariales, es relevante poner en conocimiento el marco en el que se dan estas situaciones", indicaron."En primer lugar, toca, además del salario del escalafón general de la administración pública provincial", explicaron desde ATER.Según pudo saber Elonce, el esquema remunerativo del personal de ATER, se compone de un sueldo básico, de similar comportamiento al del resto de la administración provincial, más un adicional por productividad y presentismo,, pudo conocer Elonce.Según datos recabados por este medio, el mencionado adicional, que cobra todo el personal de ATER,Al salario y el adicional que cobra el personal de ATER,. El mencionado puntos sería el foco del conflicto que se exteriorizó este viernes, ya que el personal pretendía una actualización del mismo y desde la provincia, la suma habría sido "congelada", según argumentas los nucleados en ATE que esta mañana cortaron la calle en Paraná.Según la información que pudo recabar Elonce, con la distribución de boletas, un trabajador de ATER queEn suma, el promedio de ingreso porDe este modo, y de acuerdo a lo indagado por Elonce, los esquemas de distribución física de avisos de vencimiento (reparto de boletas),Por otra parte, en el comunicado emitido por ATER este viernes, se indica que el mencionado adicional, "de la Provincia, e incluso en comparación con el sector privado", afirmaron desde el organismo."Desde el Gobierno Provincial,. Uno puede entender que siempre el trabajador quiera ganar un poco más, pero particularmente en esta situación de recesión, desempleo creciente, empresas que cada vez venden menos,", consideraron desde ATER."Lo que proponemos desde la Dirección del organismo, es que el personal cobre más, mejorando los indicadores de eficiencia y de trabajo diario, y no subiendo alícuotas de adicionales", señala el escrito de ATER enviado a Elonce y agrega que ", y si seguimos trabajando cada vez más eficazmente no va a bajar", afirmaron desde el organismo.Al respecto, en el comunicado se consideró que "no parece poco, ni menor que un trabajador de ATER, sin antigüedad incluso, que reparte "boletas", perciba hoy,, lo que en muchos casos supera holgadamente los 100 mil pesos, cuando reparte mayor cantidad de boletas", concluye el comunicado.