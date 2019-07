Presupuesto, Código Penal y góndolas: leyes pendientes para segundo semestre

La sesión de este miércoles en el Senado puso punto final a la primera parte del año legislativo y dio lugar al receso invernal, que comenzará el lunes próximo y se entenderá durante dos semanas. Mientras tanto, varios proyectos de distinta índole esperan ser tratados en los recintos, algunos con más posibilidades que otros. Todo dependerá de los ánimos para conseguir el quórum y sesionar, y las posibilidades de llegar a consensos en plena campaña.



No sería arriesgado pronosticar que la proximidad de las elecciones hará caer aun más la actividad parlamentaria. En el primer semestre se realizaron tan solo nueve sesiones -cinco en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado-, de las cuales dos fueron informativas, con la visita del jefe de Gabinete. Si se suma la de este miércoles en la Cámara alta, fueron en total diez sesiones desde el 1º de marzo.



Para el segundo semestre, es sabido que la prioridad del oficialismo será la sanción del Presupuesto 2020. Será un Presupuesto particular, pues como cada año donde hay elecciones ejecutivas, será el último de esta gestión, y podría ser ejecutado por otra administración, si es que Cambiemos -ahora Juntos somos el Cambio- no logra la reelección con Mauricio Macri.



El 4 de julio pasado, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un adelanto de la "ley de leyes", que proyecta una inflación de 26,1% en diciembre de 2020 y de 19,1% en diciembre de 2021. Para este 2019, el Poder Ejecutivo prevé una caída de la actividad económica en torno al 0,8%, mientras que para 2020 calcula un crecimiento del 3,5% del PBI.



En la Cámara baja también está pendiente la ley de góndolas, que cuenta con dictamen de comisiones desde el 21 de mayo pero nunca llegó al recinto por las diferencias que todavía persisten entre los diputados. El dictamen de mayoría, que es el de la oposición, establece que una misma marca no podrá acaparar más del 30% de la góndola, como forma de combatir los abusos de posición dominante y permitir una mayor participación de las pymes.



Otro proyecto que obtuvo dictamen más recientemente es el de juicio en ausencia, que Cambiemos decidió reflotar en el marco de los 25 años del atentado a la AMIA. La iniciativa permitiría juzgar -y eventualmente condenar- a los iraníes acusados del ataque contra la mutual judía, pero hay dudas respecto de su constitucionalidad. Incluso la Coalición Cívica de Elisa Carrió planteó diferencias con el dictamen, lo que dificulta aún más el camino al recinto.



También está listo para ser tratado en Diputados un proyecto que endurece las penas por el maltrato animal y contempla nuevas modalidades de este delito. Desde todos los bloques calificaron como "histórico" el dictamen alcanzado esta semana en la Comisión de Legislación Penal, ya que la ley actual sobre el tema data de 1954.



La comisión que preside Gabriela Burgos también encabeza otros dos debates que parecen haber entrado en un pantano. El primero es el de la ley contra las barrabravas: se realizaron nuevas reuniones informativas, pero los diputados no mostraron voluntad de querer reflotar la discusión. El segundo debate es el del nuevo Código Penal Juvenil, que también quedó atascado en las exposiciones de especialistas. Las chances de que ambas reformas avancen en el segundo semestre son muy bajas.



En la Comisión de Asuntos Constitucionales, un reducido grupo de diputados quedó a cargo de la unificación de los diferentes proyectos sobre ética pública, para avanzar en un dictamen consensuado. También en este ámbito, Pablo Tonelli (Pro) se comprometió a poner en tratamiento las iniciativas de "ficha limpia", que buscan que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos.



En el Senado está pendiente la designación de Marisa Graham como Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes. Este nombramiento recibió preferencia para ser tratado en la próxima sesión, a propuesta de la senadora pampeana Norma Durango. Pero al momento de la votación salió a la luz el rechazo de los legisladores que el año pasado votaron en contra de la legalización del aborto, una ley que Graham apoya. Genera incertidumbre la resolución final de esta discusión.



Además, el oficialismo tiene la intención de reflotar el debate sobre el nuevo Código Penal. Hasta ahora solo se realizó una reunión informativa, el 4 de junio, con la presencia del ministro de Justicia, Germán Garavano, y los integrantes de la comisión redactora, presidida por Mariano Borinsky. Para el próximo encuentro, la intención es convocar a los miembros de la anterior comisión, integrada por Eugenio Zaffaroni, León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, María Elena Barbagelata y el propio Federico Pinedo, ahora senador.



En el Senado también está listo para ser aprobado en el recinto un proyecto sobre traspaso de mando presidencial, que regula el período de transición y establece que el presidente saliente termina en sus funciones a la hora 12 del día 10 de diciembre. Se decidió reglamentar este proceso a raíz de la puja desatada en 2015 entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri.



Parlamentario.com.