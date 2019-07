Trabajadores de ATER protestaron por el recorte de un adicional en su salario

Trabajadores de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) protestaron en reclamo del recorte que sufrirá un adicional que perciben, según adujeron, por el Pacto Fiscal que acordó Provincia con Nación."Estamos preocupados por la caída de nuestro salario, que si bien al día de hoy no se ve reflejado, en un futuro a corto plazo, sentirá el impacto del consenso fiscal, a través del cual, la Provincia arregló con Nación la eliminación de alícuotas e impuestos", explicó aMarcelo Cangeri, delegado de ATE en la Dirección de Catastro.Los empleados protestaron con corte de calles frente a una de las sedes de ATER, sobre calles Urquiza y Buenos Aires. Y en la oportunidad anunciaron que, en caso de no tener respuestas a sus reclamos, este lunes habrá un nuevo reclamo sobre calles 9 de Julio y Urquiza, frente a la ART."Vemos muy bien que baje la carga fiscal a los contribuyentes, pero esa financiación de la Provincia ahora pasó a ser coparticipable. Al crecer la coparticipación, cayó la base de cálculo; y lo que queremos es que el Ejecutivo provincial corrija eso para que no decaiga nuestro sueldo", fundamentó Cangeri, al tiempo que advirtió: "La caída de nuestro sueldo será muy estrepitosa"."La caída se proyecta en un 30% de nuestro adicional, lo que sería bastante significativo, y por eso nos movilizamos, para que el Ejecutivo entienda que tenemos que tener una mesa de diálogo para compensar esa caída", argumentó Manuel Bianca de ATER.En la oportunidad, reconoció que "con las extras, el salario de un trabajador llegaría a los 100 mil pesos, pero sin el adicional, cobramos como un empleado de comercio". "Nuestro sueldo nace de un porcentaje de los tributos recaudados, además de un trabajo extraordinario por el reparto de los vencimientos de los impuestos y planes de pago", reveló."Esperamos que el Ejecutivo entienda y continuemos con las mesas de diálogo que ya hemos tenido con el ministro, porque la no convocatoria, nos lleva a estos reclamos", fue el descargo de los empleados de la Tributaria."La preocupación de los empleados es no tener diálogo con el gobierno para llegar a un acuerdo", cerraron.