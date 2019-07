Científicos buscan tener un Convenio Colectivo de Trabajo

Científicos avanzaran en un Convenio Colectivo de Trabajo, que incluya a todos los integrantes del Conicet, con el objetivo de lograr un reconocimiento integral de los derechos laborales de los becarios. "Estaremos comenzando en las próximas semanas una serie de presentaciones de nuestro proyecto de Estatuto de Investigadores en Formación, producto del debate y la elaboración de varios años", adelantaron a AIM desde Jóvenes Precarizados.



Cabe recordar que días atrás, Jóvenes Científicos Precarizados se movilizaron al Polo Científico junto con ATE Conicet para llevar al organismo "la urgencia de la situación salarial del conjunto de los trabajadores, con particular gravedad en el caso de becarios y administrativos", especificaron desde el sector. Desde el Directorio, les informaron que los reclamos se encontrarían en estudio.



"Desde JCP llevábamos además el reclamo más urgente dentro de la privación histórica de derechos laborales, referido a las denegaciones de las prórrogas normales a becarias que tomaron licencias por maternidad", detallaron a este Medio. Datos En mayo de este año, se firmó la paritaria estatal 2019. La misma estableció un incremento del 18 por ciento en tres cuotas: cuatro por ciento en junio, siete en julio y siete en agosto, más un 10 por ciento que llegará recién en 2020 (repartido entre un cinco en enero y un cinco en febrero). Estas cuotas se calculan sobre el salario de mayo de este año, por lo que no son acumulativas, y si bien se prevén dos momentos de revisión en noviembre y marzo estos no son automáticos ni están sujetos a compensar la inflación.



Las demandas en el sector CyT son numerosas, sin embargo, desde la firma de la paritaria en mayo el reclamo de los trabajadores y trabajadoras se ha centrado en la recomposición salarial, remarcando que en el caso de los becarios y administrativos los salarios se encuentran bajo la línea de pobreza. Mientras los becarios están cobrando hoy 26 mil pesos, hay administrativos del organismo cuyo sueldo ronda los 15 mil.