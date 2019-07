Bergman: "La debilidad que tienen nuestras instituciones" provocó el atentado

Sociedad Amplían la posibilidad a víctimas del ataque a la AMIA de recibir indemnización

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, no dudó en apuntarle a Irán por la voladura de la AMIA, advirtiendo que se valieron de sus funcionarios, embajadas y códigos internacionales para llevar a cabo la agresión terrorista contra nuestro país."Es necesario que la Justicia en términos de suficiencia y de su capacidad de dar respuestas avance, ya que tenemos una detención de las causas, porque el día que matan al fiscal Nisman también matan el avance de la causa", sostuvo el funcionario.Agregó Bergman que "si el Estado agresor lo asume como propio y dice 'fui yo', es una guerra entre dos estados. Pero si Irán dice: yo no tengo nada que ver, pero utiliza a sus funcionarios, a sus embajadas y a sus operaciones del código internacional que se respetan por estar dentro de Naciones Unidas y lo que hace es financiar organismos de terror, eso es terrorismo y no es una guerra entre naciones".A su juicio, "lo correcto sería después de las alertas rojas y luego de la posibilidad de juicio en ausencia y de pedir a otros países que no les den inmunidad diplomática, llevar a replantear las relaciones diplomáticas. Pero en este caso están faltando esas otras etapas para llegar a ese momento. No hay que saltear los pasos que corresponden porque se está imputando a funcionarios iraníes y no a Irán".A juicio de Bergman, nuestro país fue víctima de dos atentados como los de la AMIA y la Embajada de Israel "por la debilidad que tienen nuestras instituciones y el poco apego que tenemos los argentinos a cumplir con la ley". A su juicio, "se facilitan los atentados en la medida en que tenemos una política migratoria que es un colador, que deja pasar no solo al terrorismo, sino al narcotráfico y donde se pueden tener conexiones locales y zonas liberadas: las tuvimos en la Embajada, en la AMIA y en la casa de Nisman"."Eso habla de un nivel de conexión local que facilita el terrorismo internacional. Por otro lado, algunos temas tienen que ver con la geopolítica. Te podría decir que el atentado a la embajada respondió más a una decisión geopolítica de Teherán. En el segundo atentado Teherán lo financia pero no creo que haya sido un objetivo estratégico para ellos como sí lo fue la Embajada", concluyó.Parlamentario.com.