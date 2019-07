Acto de Juntos por el Cambio: Videos de Macri, Pichetto, De Angeli, Lena y Hein

Palabras de De Angeli

Hein pidió "dar la cara"

El presidente Mauricio Macri llevó hoy su campaña a Santa Fe, donde encabezó un acto junto a sus candidatos a legisladores nacionales por esa provincia y Entre Ríos, y pidió votar en las PASO del mes próximo por "seguir la recuperación del país", mientras que remarcó que "en el pasado no hay ninguna solución".A 25 días de las elecciones primarias, el Presidente sostuvo que "en las PASO tenemos que decir los argentinos pusimos primera y no volvemos atrás".Previamente, Miguel Ángel Pichetto tomó el micrófono y señaló que los candidatos del Frente de Todos, Alberto Fernández y Axel Kicillof, "plantean una Argentina cerrada al mundo, que no puede vender lo que produce"."Es increíble cómo pueden plantear estas reflexiones, algo que estará en el corazón del debate y en el voto de los argentinos", apuntó el senador peronista y compañero de fórmula de Macri."En estas elecciones que se juega el modelo del país, tenemos que dejar todo en la cancha", afirmó De Angeli al hacer uso de la palabra y llamó a "salir a buscar el voto"."En Victoria me encontré con varios vecinos y me dijeron: `la verdad es que no la estamos pasando bien, pero lo voy a volver a votar a Macri porque es una persona honesta, es sincero y es un hombre responsable´. Y por eso, tenemos que salir con convicción, porque sabemos que estamos apoyando a una buena persona y no a un gobierno corrupto", afirmó el senador entrerriano."Todos somos importantes, no importa el lugar en la lista. Hagamos las cosas con empatía y devoción", remarcó el intendente de Basavilbaso."Defendamos este modelo que se resiste a quedar en el olvido porque la Argentina empezó a marchar y no se tiene que detener. Todos tenemos que decir basta al avasallamiento y a la cuestión de que pensar diferente te pone en otro lugar", consideró Hein."Tenemos que empezar a mirar a la gente a la cara y decir que tenemos cosas para aportar. Pese a que nos equivoquemos, lo reconocemos y pedimos disculpas. Pero tenemos que honrar a los que creen en nosotros, dando la cara", resumió el precandidato a diputado nacional.