El presidente Macri en Oro Verde: "Estamos volviendo al mundo"

El presidente Mauricio Macri visitó en la mañana de este miércoles en Entre Ríos las nuevas instalaciones de un frigorífico, en la previa a la Cumbre del Mercosur que se realizará en la ciudad de Santa Fe.La empresa Frigorífico Alberdi, de la localidad de Oro Verde, especializada en la producción de cortes cárnicos enfriados y congelados, instaló recientemente una línea de faenado y desposte de carne kosher, que le permite cumplir con los protocolos para exportar a Israel."Esta es la visita número 13 a esta maravillosa provincia, nunca antes un presidente había visitado tantas veces una provincia durante su primer mandato. Y es una alegría porque me da la oportunidad de palpitar la buena energía de los entrerrianos", destacó el mandatario nacional.En su recorrida por el frigorífico de Oro Verde, mencionó que el Alberdi "faena desde 1983, primero para Entre Ríos, después para Argentina, y ahora para el mundo". Fue en ese sentido que valoró "esta apertura al mundo, el volver a ocupar nuestro lugar".Macri comentó que durante su llegada a la localidad, le comentaron "el dolor" que sintieron los productores cuando se cerraron las exportaciones. "Pero hoy hemos recuperado mercados, y estamos rápidamente creciendo en el mundo de vuelta", resaltó."Que se haya triplicado la familia (Alberdi) porque son más de 300 personas que trabajan en este frigorífico, es una gran alegría para mí y me dicen que tienen proyectos para seguir creciendo", resaltó, al tiempo que recalcó: "Es el triple de lo que exportábamos en 2015 y vamos por más, no solo carne vacuna, sino también con pollo y cerdo"."Esto da trabajo para que se sientan protagonistas de una Argentina que crece", amplió, al dar cuenta que "no es casualidad"."Tiene que ver con haber restablecido el diálogo entre los argentinos, porque creamos Mesas de Competitividad. La primera fue Vaca Muerta y la segunda fue la de la Carne", destacó Macri en su visita a Oro Verde. Macri remarcó que el Gobierno desde diciembre de 2015 facilitó los trámites administrativos que deben realizar los productores para exportar, lo cual "favorece a los emprendimientos más pequeños, a las Pymes".En esa línea puso de relieve el hecho de que el Gobierno acaba de reducir las retenciones a las economías regionales para "seguir fortaleciendo en serio, como lo estamos haciendo, el federalismo y que cada provincia, con su identidad y posibilidades, pueda desarrollarse"."Las transformaciones, cuando son de raíz, no son de un día para el otro, sino que cuestan y es por eso que quiero agradecer a los entrerrianos y a los argentinos porque haber puesto el hombro durante todos estos años, por haber bancado y seguir bancando durante este año sobre todo que fue duro, pero lo que hemos logrado nos tiene que dar fuerzas y esperanzas para lo que nos falta hacer", valoró el presidente Macri."Estoy convencido que desde este lugar, respetándonos y sin agresiones, porque lo que vivió Hein es algo que no existe en la política porque no queremos este tipo de violencia, sino que queremos escucharnos y trabajar en esquipo", mencionó en relación al incidente denunciado por el intendente de Basavilbaso."Vamos juntos porque juntos, los argentinos somos imparables", cerró.Previamente, el Jefe de Estado recorrió la planta acompañado por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, los dueños de la empresa y un grupo de trabajadores.A partir de las medidas que adoptó el Gobierno, el frigorífico comenzó a realizar exportaciones en el marco de la Cuota Hilton (corte de carne vacuna sin hueso, de alta calidad, con destino a la Unión Europea) por 560 toneladas.Fundada en 1984 y situada 10 kilómetros al sur de Paraná, la empresa exporta principalmente a Alemania, Chile, Rusia, Israel, Holanda y Brasil.Actualmente planea llevar adelante una ambiciosa inversión de más de 20 millones de dólares con el objetivo de alcanzar una faena extra de 96 mil cabezas anuales (total 192 mil), para lo cual prevé generar 150 nuevos puestos de trabajo.