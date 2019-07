Gainza y Viola desisten de su precandidatura: "Estamos más juntos que nunca"

"Hace mucho tiempo venimos trabajando juntos para que Cambiemos crezca en Entre Ríos. Las próximas elecciones son una de las más importantes de la historia y no podemos volver al pasado! Necesitamos continuar haciendo la Argentina que todos queremos, real, de verdad, con trabajo y esfuerzo", expresó Gainza.



En el mismo sentido dijo: "Queremos agradecerles a todos los que nos apoyaron; sabemos que muchos esperaban nuestra participación en esta elección pero los que nos conocen saben que no creemos en los proyectos personales y que hace años que luchamos por algo mucho más grande que los nombres propios: el cambio".



"Nuestro lugar hoy es acompañar la boleta de #JuntosPorElCambio porque no hay nada más importante que el trabajo en equipo. Por eso, vamos a trabajar con mucha energía por la boleta completa de Mauricio Macri, Alfredo de Angeli y Gabriela Lena".



Asimismo destacó: "Tenemos tres meses para ayudar a que la Argentina cambie para siempre. Vamos a trabajar junto a vos para que Mauricio vuelva a ser Presidente y continuemos en el camino que empezamos hace casi 4 años. Defendamos el cambio!"